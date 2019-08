Christoph Fricker Ich denke, die Ortsparteien übernehmen in der Gemeinde wichtige Aufgaben. Sie prüfen die Arbeit des Gemeinderats und geben Empfehlungen heraus, sie ermöglichen der Bevölkerung, sich politisch ohne grosse Hürden zu engagieren, sie suchen und stellen Menschen für zahlreiche Gemeindeaufgaben. Zu wünschen ist, dass sich auch in Zukunft Leute finden, welche sich dafür engagieren. Dazu möchte ich alle, insbesondere auch Neuzuzügerinnen und -zuzüger, ermuntern.

Christoph Fricker Das ist doch bis zu einem gewissen Grad schon geschehen, es ist nicht mehr das gleiche Muri wie zu meiner Schulzeit hier. Ich glaube aber, dass wir den Kern unserer Identität bewahrt haben und sie auch in Zukunft bewahren können. Das verdanken wir unter anderem den vielen engagierten Vereinen. Wer will, dem stehen in Muri alle Türen offen, letztendlich sind wir es selbst, die die Identität ausmachen.

Daniel Räber Hier fehlt mir noch der Überblick. Grundsätzlich gehe ich aber von bestehenden Verträgen zwischen den Gemeinden aus. Verändert sich die Ausgangslage, sind diese neu zu verhandeln. In solchen Fällen vertraue ich auf die Kraft von Argumenten und die Kooperation aller Beteiligter. Als gutes Beispiel kommt mir hier die Zivilschutzorganisation Freiamt in den Sinn, Daniel Räberdie am 1. Januar 2020 neu an den Start geht.

Christoph Fricker Natürlich sollen sich Aussengemeinden an Zentrumslasten beteiligen, insbesondere dort, wo der Nutzen messbar ist, beispielsweise im Pflegebereich. Ob die Beteiligung verstärkt werden muss, wage ich im Moment nicht zu beurteilen, die Gemeinde soll das periodisch überprüfen. Wir dürfen aber auch nicht in Kleinkrämerei verfallen. Letztendlich sind wir als Region nur gemeinsam stark. Ich vertraue darauf, dass sich auch die Aussengemeinden dessen bewusst sind.

Daniel Räber In der qualitativen Entwicklung unserer wachsenden Gemeinde. Die Vereinigung Wohnliches Muri-Dorf feiert gerade ihr 40-jähriges Bestehen. Das wäre doch ein toller Anlass, sich einmal Gedanken darüber zu machen, was heute und morgen «ein wohnliches Muri» ausmacht. Dazu gehört sicher die Lösung dringlicher Verkehrs- und Infrastrukturfragen. Im Vordergrund sollten aber Mensch und Natur stehen.

Daniel Räber (CVP) Muri ist eine dynamische Zentrumsgemeinde, landschaftlich schön und nahe bei städtischen Zentren gelegen. Das Zusammenleben funktioniert dank engagierten Menschen in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Kirche, Kultur und Vereinen. Zu den herausragenden Qualitäten gehören das grosse Angebot an Arbeitsplätzen, Schu-len, Pflegeeinrichtungen, Sportanlagen, die kulturelle Vielfalt und natürlich das Kloster.

Daniel Räber Ortsparteien stiften Identität, nehmen Stimmungen im Dorf auf, sind Diskussionsplattformen, können neue Impulse setzen und dienen Gemeinderat und Verwaltung als Resonanzboden. Wichtig ist, dass sie und andere Interessengruppen ihre Positionen darlegen, Differenzen austragen und gemeinsam passende Lösungen finden. Ihre Gemeinderäte brauchen Passion, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit.

Ich identifiziere mich mit den CVP-Werten. Mein Entscheiden und Handeln orientieren sich daran. Meine politischen Rechte nehme ich gerne wahr. Gesellschaftlich engagiert habe ich mich schon immer, sei es als Pfarreiratspräsident, im Murianer Sport, beim Hilfswerk Una Terra Una Familia oder bei der Begleitung von Flüchtlingen. Berufsbedingt war ich jedoch bisher auf der Politbühne weniger aktiv.

7. Sagen Sie uns ein paar Worte zu Ihrer beruflichen und privaten Situation.

Christoph Fricker Nach einer Chemielaborantenlehre und einigen Jahren Berufserfahrung habe ich auf dem zweiten Bildungsweg das Studium zum Lehrer absolviert und bin seit 15 Jahren als Seklehrer in Villmergen tätig, wo ich ausserdem seit mehreren Jahren Studentinnen und Studenten betreue. Privat bin ich vielseitig interessiert, ich musiziere, bin gerne am Fotografieren in der Natur und auf Reisen und engagiere mich als Chemiefachberater des Kantons Aargau.

Daniel Räber Bis 2018 war ich über 35 Jahre lang in Fach- und Führungsfunktionen in der Finanzindustrie tätig. Prägend waren je sieben Jahre als Firmenkundenberater in den USA und als Strategie- und Unternehmensberater. In Olten und Chicago habe ich Betriebsökonomie studiert. Meine Frau Joy lernte ich 1983 während eines Volontariats in den USA kennen. Unsere drei erwachsenen Söhne sind auch im Freiamt verwurzelt.

8. Weshalb wollen Sie Gemeinderat werden?

Christoph Fricker Muri und seine Einwohnerinnen und Einwohner liegen mir sehr am Herzen, mein Lokalpatriotismus ist ausgeprägt, hier sind meine Wurzeln, meine Freunde und Familie, mein Lebensmittelpunkt. Damit ich mich auch in Zukunft so stark mit Muri identifizieren kann, möchte ich die gute Arbeit von Yvonne Leuppi weiterführen und mitgestalten. Ich bin gewillt, die anstehenden Herausforderungen anzupacken und gute Lösungen für unsere Gemeinde zu erarbeiten. Dafür würde ich auch mein Arbeitspensum reduzieren.

Daniel Räber Muri, die Region und seine Menschen liegen mir am Herzen. Hier die Zukunft mitzugestalten ist eine sinn- und anspruchsvolle Aufgabe, die mich sehr reizt. Daher würde ich meine Fähigkeiten, Energie und Zeit gerne einbringen. Letzten Herbst brach ich beruflich nochmals neu auf und gründete eine kleine Beratungsfirma. Als eigener Chef kann ich selber entscheiden, wofür ich meine Kraft einsetze.

9. Weshalb sollten die Wählerinnen und Wähler Ihnen die Stimmen geben?

Christoph Fricker Ich denke, dass ich als 42-jähriger, kinderloser Single im Angestelltenverhältnis ein untervertretenes Wählersegment verkörpere und habe trotzdem ein offenes Ohr für Familien- und Gewerbeanliegen. Ausserdem bringe ich durch meinen beruflichen Hintergrund das nötige Rüstzeug für das frei werdende Ressort mit. Zu guter Letzt finde ich, dass eine mittragende und engagierte Ortspartei wie die SP einen Sitz verdient, die CVP hätte ja trotzdem noch einen.

Daniel Räber Ich bin ausgeglichen, robust, kann gut Brücken bauen und viele Aufgaben unter einen Hut bringen. Als Ex-Banker und Betriebswirt kenne ich die Wirtschaft und elementare Anliegen von Privaten und Firmen aus der Praxis. Und als Ressortleiter «Bildung, Soziales, Gesellschaft, Gesundheit» könnte ich meine Erfahrungen aus Ausbildung, Beruf, Familie und ehrenamtlichen Engagements besonders gut einbringen.