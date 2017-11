Es gibt genügend Grünflächen…

Einen solchen im Zentrum von Wohlen neu zu schaffen, sei auch nicht nötig, erklärten Huwiler und Perroud am Medientermin: «Es gibt gleich daneben einen schönen öffentlichen Park rund um das Strohmuseum. Dort lassen sich die zwanglose Begegnung und das Verweilen mit anderen – also das, was das Initiativkomitee auf dem Jacob Isler-Areal anstrebt – schon jetzt problemlos verwirklichen. Daneben gäbe es weitere Begegnungszonen in unmittelbarer Zentrumsnähe, und auch in die Naherholungsgebiete am Dorfrand und an der Bünz seien die Wege kurz, erklärten Huwiler und Perroud. Zudem werde – vorausgesetzt, auch die Ortsbürger stimmen der Umgestaltung des IBW-Plätzlis zu – in Kürze auch auf dem Sternenareal eine neue Begegnungszone entstehen, und mit der Umgestaltung von Badi und Eisbahn zum Sportpark Bünzmatt würden sich auch dort ganzjährig neue Möglichkeiten eröffnen.

… aber zu wenig Wohnungen

Auch das Argument, es brauche in Wohlen keine neuen Wohnungen, lassen die beiden Gemeinderäte nicht gelten: «Aus raumplanerischer Sicht ist es nicht nur richtig, sondern sogar eine Verpflichtung, an diesem Platz hochwertigen Wohnraum zu realisieren. Damit nehmen wir den Druck vom Siedlungsrand», sagte Arsène Perroud. Attraktiver Wohnraum im Zentrum sei nach wie vor sehr gefragt und dazu geeignet, das Steuersubstrat der Gemeinde zu verbessern: «Hochwertige Wohnungen für gute Steuerzahler zu schaffen, ist genau das, was immer und immer wieder von uns verlangt wird. Und jetzt wollen ausgerechnet jene Kreise, die am lautesten danach rufen, eine solche Möglichkeit mit ihrer Zustimmung zur Oase Isler-Areal verhindern», redete Paul Huwiler Klartext.

Was, wenn die Initiative angenommen wird? «Dann sind wir mindestens zehn Jahre blockiert, können die vom Raumplanungsgesetz verlangte Verdichtung nach innen nicht umsetzen und stärken den Druck auf die Siedlungsränder. Weiter müssen wir befürchten, dass unter Umständen am Ende der ganzen Übung unsere Verwaltung viel Planungsarbeit für die Katz geleistet und die Gemeinde mehrere 100 000 Franken in den Sand gesetzt hat», sagen Huwiler und Perroud.