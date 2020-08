Gemeinderat hat entschieden: Sommergmeind fällt doch noch aus

«Die Gemeinde Oberwil-Lieli hat 1770 Stimmberechtigte und die Versammlungen werden von einem schönen Anteil dieser Stimmberechtigten jeweils besucht. Für den Fall, dass mehr als 300 Stimmberechtigte teilnehmen, könnte die Versammlung nicht in der Mehrzweckhalle durchgeführt werden», teilt der Rat mit. Diverse Stimmbürger hätten auch mitgeteilt, dass sie nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen würden wegen des Coronarisikos. Über vier dringliche Traktanden wird nun an der Urne am 27. September abgestimmt werden. Die Umzonung Juchächer gehört allerdings nicht dazu. (az)