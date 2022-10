Gemeinden sparen Strom Zufikon stellt Beleuchtung der Strassen und des Gemeindehauses teilweise ab – auch Kallern ergreift Massnahmen Die Freiämter Gemeinden setzen die Energiesparempfehlungen des Bundes für die kommenden Monate laufend um. Nun geben auch Zufikon oder Kallern ihre Massnahmen bekannt.

Im Gemeindehaus Zufikon wird künftig das Licht nach Arbeitsschluss komplett ausgeschalten. Marc Ribolla (1. Dezember 2021)

Bund und Kanton haben bereits Empfehlungen zu den Energiesparmassnahmen abgegeben, um einer allfälligen Strommangellage entgegenzuwirken. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau hat zudem einen Leitfaden für Gemeinden erstellt, um diese bei der Umsetzung von kommunalen Stromsparmassnahmen zu unterstützen.

Der Gemeinderat Zufikon hat nun entschieden, mit welchen Massnahmen die öffentliche Hand die Bestrebungen von Bund und Kanton unterstützt. Die Massnahmen zeigen sich wie folgt.

Von 1 bis 5 Uhr gibt es kein Licht auf den Strassen

Eine Umrüstung der Strassenlampen auf stromsparende LED-Leuchtmittel ist für das Jahr 2023 budgetiert. Eine Umrüstung kann nicht innert Kürze erfolgen, weshalb anderweitige Massnahmen zu treffen sind. Die Strassenbeleuchtung wird reduziert. Weil die einzelnen Kandelaber nicht einzeln gesteuert bzw. ein- und ausgeschaltet werden können, sollen in der Regel bei jeder zweiten Strassenlampe die Sicherungen entfernt werden.

Beim Entfernen der Sicherungen bzw. Reduzieren der einzelnen Beleuchtungen wird mit Augenmass vorgegangen, damit Strassenkreuzungen genügend ausgeleuchtet sind. Weiter wird auf das durchgehende Brennen lassen der Strassenbeleuchtung verzichtet. Diese wird wäh­rend der ganzen Woche, einschliesslich der Wochenenden, von 1 Uhr bis 5 Uhr komplett ausgeschaltet.

Keine Weihnachtsbeleuchtung an den Kandelabern

Auf das Installieren der Weihnachtsbeleuchtung an den Kandelabern im Dorf wird verzichtet. Der Weihnachtsbaum auf dem Schulareal hingegen wird als «Leuchtturm» in der Adventszeit wie in den Vorjahren aufgestellt. Die Beleuchtung des Baumes erfolgt mit stromsparenden LED-Lampen vom Eindunkeln bis zum Morgengrauen. Auf weitere weihnachtliche Beleuchtungen wird hingegen verzichtet.

Die Aussenbeleuchtung bei den öffentlichen Gebäuden wird ausgeschaltet, sofern diese nicht sicherheitsrelevant sind. Die Innenbeleuchtung im Gemeindehaus und auf der Schulanlage wird nach Arbeit- oder Schulschluss komplett ausgeschaltet. Die entsprechenden Anpassungen der Steuerungen werden vorgenommen. Weiter sind sämtliche elektrischen Geräte nach Feierabend auszuschalten.

Beleuchtung auf dem Sportplatz wird ausgeschalten

Sobald der Fussballclub Bremgarten auf dem Sportplatz Zufikon am 7. November auf das Winter- bzw. Hallentraining umstellt, wird die Flutlichtanlage ausser Betrieb genommen. Die Aussenbeleuchtung auf dem Schulareal, bestehend aus Laternen, Wegleuchten und Beleuchtung in den Laubengängen, wird jeweils von Mitternacht bis 6.00 Uhr komplett ausgeschaltet.

Die Gebäude der Schulanlage sowie das Gemeindehaus werden über eine Holzschnitzelheizung mit Wärme versorgt. Das Brennmaterial stammt aus dem Zufiker Wald. An der Anlage sind auch private Liegenschaften im Lindenpark angeschlossen. Zusätzlich besteht eine Ölheizung, welche einerseits Spitzen abdeckt und andererseits bei einem Ausfall oder einer Revision der Holzschnitzelheizung zum Einsatz kommt.

Die Temperaturen in den Schulhäusern, Kindergärten und im Gemeindehaus werden so weit abgesenkt, dass die Arbeiten – meist sitzende Tätigkeiten / Schulunterricht – weiterhin verrichtet werden können.

«Die geplanten Massnahmen werden zeitnah umgesetzt, sobald die entsprechenden Installationen und Anpassungen in den Steuerungen vorgenommen wurden. Sie gelten vorerst für das Winterhalbjahr 2022/2023. Sofern es die Situation erfordert, behält sich der Gemeinderat vor, über weitere Massnahmen zu entscheiden oder Anordnungen von Bund und Kanton umzusetzen», teilt die Verwaltung mit.

Keine Weihnachtsbaumbeleuchtung in Kallern

Auch in Kallern hat sich der Gemeinderat entschieden, die Strassenbeleuchtung im Gemeindegebiet abends jeweils um 22 Uhr auszuschalten. Dies wird ab Mittwoch, 2. November, umgesetzt. Zudem wird in diesem Jahr auf die Weihnachtsbaumbeleuchtung verzichtet.

Und in Hägglingen hat der Gemeinderat hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Behörde, des Hausdienstes und der Verwaltung zur Thematik «Strom- und Gasmangellage» eingesetzt. Die Kommission werde dem Gemeinderat demnächst Vorschläge zu Energiesparmöglichkeiten, Massnahmen und Verhaltensempfehlungen unterbreiten. (az)