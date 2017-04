Das Gemeindehaus in Fischbach-Göslikon nimmt Form an – es braucht weder ein geübtes Auge noch viel Vorstellungsvermögen, um den fertigen Bau zu erahnen. Das Dach wurde innert Stunden vom Zimmermann aufgesetzt und der Baumeister betoniert bereits die Aussenfassade. Leider muss der Gemeinderat aber auch mit negativen Nachrichten aufwarten: Die in Aussicht gestellten Subventionen für die Minergie-P-Zertifizierung können nicht ausbezahlt werden, weil der Topf bereits leer sei. In der Folge hat der Gemeinderat entschieden, auf die Zertifizierung zu verzichten. Damit spart die Gemeinde die Kosten für die Zertifizierung, die ausfallenden Subventionen von rund 50 000 Franken verursachen trotzdem noch nicht gedeckte Mehrkosten von rund 38 000 Franken.

Angesichts des Kostendrucks hat der Gemeinderat beschlossen, auf den Einbau eines elektrischen Schliesssystems zu verzichten. Es hätte zwischen 25 000 und 55 000 Franken gekostet, das konventionelle Schliesssystem wird dagegen nur mit 8300 Franken zu Buche schlagen. Wie der Gemeinderat schreibt, komme der Bau unter den gegebenen Umständen gut voran, es gab keine wesentlichen Verzögerungen im Baufortschritt mehr.

Bereits früher gespart

Eine erste Sparmassnahme verkündete der Gemeinderat bereits Ende 2016. Damals entschied man sich, das Dach nicht zu betonieren, wie im Wettbewerbsprojekt geplant, sondern als Holzkonstruktion auszuführen. Hauptgrund für diesen Entscheid war allerdings, dass sich der Baustart verzögert hatte. Damit das Gebäude schneller vom Regen geschützt werden konnte, wurde nach einer schnelleren Lösung gesucht, um das Dach aufs Gebäude zu bringen – dies war mit dem Holzdach möglich.

Das Gemeindehaus war in Fischbach-Göslikon bereits 2010 ein Thema – ein Projekt, das ein Dorfzentrum mit neuem Gemeindehaus, Dorfladen und Alterswohnungen vorsah, scheiterte aber. Der zweite Anlauf beschränkte sich auf ein neues Gemeindehaus. Aber auch das Projekt «Ursus», das den Projektwettbewerb gewann, war nicht unumstritten: An der Gemeindeversammlung stimmten 45 Personen für, 45 gegen einen Rückweisungsantrag – damit kam keine Mehrheit zustande. Dafür beschloss die Versammlung, dass das neue Gemeindehaus samt Bauamt so weit wie möglich in nördliche Richtung verschoben werden soll, damit das alte Gebäude erst abgebrochen werden muss, wenn das neue steht. So konnte man auf die Provisorien verzichten. Gestrichen wurde auch die 400 000 Franken teure Tiefgarage mit 16 Parkplätzen. Das Untergeschoss mit Werkhof und entsprechender Zufahrt ist davon nicht betroffen. Der auf 5,76 Millionen Franken veranschlagte Neubau wird voraussichtlich im März 2018 bezugsbereit sein.