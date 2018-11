Das Innerschweizer Raclette, das zum gemütlichen Ausklang der Gemeindeammännerversammlung am Dienstagabend auf der Traktandenliste stand, mussten sie sich erst einmal verdienen.

19 Ammänner und ein stellvertretender Gemeinderat waren aus dem ganzen Bezirk Bremgarten nach Hilfikon gekommen, um sich über aktuelle Geschehnisse in der Lokal- und Regionalpolitik auszutauschen. Zum Auftakt erhielten sie eine geballte Ladung an Informationen von Yvonne Reichlin, Leiterin der Gemeindeabteilung im Departement Volkswirtschaft und Inneres. Im Eiltempo präsentierte die Expertin in Sachen Gemeindeverbände ihr Thema: «Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt: Neue Rechtsform zur Ausgliederung von kommunalen Aufgaben». Eine zukunftsweisende Form der interkommunalen Zusammenarbeit, und ein Thema, das noch viel zu reden geben wird, wenn die Teilrevision des Gemeindegesetzes am 1. Januar 2019 in Kraft tritt.