Diese Idee hatte er schon öfter, meistens scheitert sie allerdings schlicht an einem: «Ich kann einfach nichts wegwerfen», gibt Wüthrich schulterzuckend zu. «Ich denke mir immer, man könnte es doch irgendwann noch gebrauchen.» Ein kleines Beispiel: Es reut ihn sogar, die Schnüre von den Strohballen wegzuwerfen.

Doch es gibt einige Dinge, bei denen selbst ihm klar ist, dass er sie wegschaffen muss. «Eine Zeit lang hat ein Kollege von mir hier seine alten Lastwagen gelagert, diese repariert und in den Osten gebracht», erzählt er. «Doch leider ist er gestorben, und die Entsorgung der Lastwagen blieb somit an mir hängen.» Fast alle ist der Üezmeler mittlerweile losgeworden, den letzten will er baldmöglichst ebenfalls entsorgen.

Wenns den Tieren gefällt . . .

«Ich habe schon verschiedene Anläufe genommen, um aufzuräumen, und auch schon vieles entsorgt. Aber manchmal lag es nicht an mir», berichtet er. «Einmal wollte ich zwei metallene Mulden fortschaffen, doch darunter lebte ein Gewimmel von Feuersalamandern. So viel ich weiss, sind die geschützt. Und wenn die sich unter der Mulde wohlfühlen, kann ich mir kaum vorstellen, dass die so schädlich sein soll.»

Einen Asthaufen hat er auf seinem Feld liegen lassen, weil dort jede Menge andere Tiere leben, «und einmal wollte ich im Winter ein Palett mit Siloballen darauf verschieben, da schlief aber ein Igel drunter, da werde ich den doch sicher nicht im Winterschlaf stören.» Grundsätzlich findet er: «Ich möchte mit dem Zustand meines Hofes niemandem Schaden zufügen und niemanden ärgern.»