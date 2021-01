Gemeinde drückt Frust über Vandalen mit Humor aus

«Die Vandalen waren ein germanisches Volk, das zur Zeit des Tacitus im damaligen Germania siedelte», heisst es in den Dottiker Gemeindenews vom Dienstag. «Im Jahr 455 plünderten und zerstörten Vandalen Rom. Im Jahr 534 endete die Herrschaft der Vandalen gemäss Geschichtsschreibung.» Mit bitterem Humor schreibt der Gemeinderat weiter: «Offensichtlich tauchte nun wieder eine Gruppe von Vandalen in Dottikon auf. Unbekannte treiben seit einiger Zeit ihr Unwesen in der Gemeinde.»

Der bittere Humor ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese modernen Vandalen im Dorf «durch eingeschlagene Scheiben beim Schulhaus, mehrfach aus dem Betonsockel gerissene und in den Weiher geworfene Abfallkübel oder wie jüngst, durch eine Reihe abgeknickter junger Bäume» auffallen. Vor kurzem seien ein Quitten-, ein Zwetschgen- und ein Pflaumenbaum zerstört worden.