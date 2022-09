Geltwil Warten im Regen ist vorbei – Dorf soll sein erstes Buswartehäuschen bekommen Die Gemeinde Geltwil beabsichtigt das Warten auf den Bus an einer der Haltestellen des Dorfes komfortabler zu machen. Denn sie befindet sich quasi auf offenem Feld. Der geplante Unterstand in Isenbergschwil ist eine Premiere.

Die Bauprofile an der Bushaltestelle Isenbergschwil für das neue Buswartehäuschen sind gestellt. Marc Ribolla

Wenn es so richtig aus Kübeln schüttet, macht es keinen Spass, an einer Bushaltestelle zu stehen. Zumindest nicht dort, wo es keine vor Wind und Wetter geschützte Wartemöglichkeit hat. Wie zum Beispiel bei der Haltestelle Isenbergschwil im gleichnamigen Dorfteil der Gemeinde Geltwil.

Seit dem Anschluss von Geltwil an das Netz des öffentlichen Verkehrs im Dezember 2004 befindet sich in Isenbergschwil der Wendeplatz der Postauto-Buslinie 343 von und nach Muri. Ausgestattet ist die Haltestelle lediglich mit einer Fahrplantafel. Genauso wie die beiden anderen Geltwiler Haltestellen «Schulhaus» und «Dorf» beim Restaurant Strebel.

In Isenbergschwil soll sich dies nun ändern. Noch bis am 26. September liegt ein Baugesuch der Einwohnergemeinde für den Neubau eines Buswarteunterstands auf. Der effektive Unterstand, der in der Landwirtschaftszone liegt, ist auf einer Beton-Fläche von zwei mal zwei Metern vorgesehen. Mit einer gleich grossen Fläche von Verbundsteinen davor an der Haltekante. Das Dach besteht aus Trapezblech und die Wände aus Glas zum Schutz vor Wind und Wetter. Eine Sitzbank ist ebenfalls integriert.

Sechs Kinder warten dort täglich auf den Bus zur Schule

Geltwils Gemeindeschreiberin Susanne Zemp erklärt die Hintergründe, die nach fast zwanzig Jahren ÖV nun zu diesem Vorhaben geführt haben. «Die Haltestelle ist quasi auf offenem Feld gelegen und dem Wetter ausgesetzt. Momentan gibt es eine Gruppe von etwa sechs Kindern aus Isenbergschwil, die den Bus für den Schulweg benützen muss.» Ein Unterstand erleichtere das Warten auf den Bus.

Aktuell wird die Haltestelle Isenbergschwil wegen Strassenarbeiten in Geltwil noch bis November nicht bedient. Marc Ribolla

Die Kosten für das Projekt betragen laut Zemp rund 23'000 Franken. Eine Eile zur Umsetzung besteht aber nicht. Ob der Kredit schon kommenden November an der Gemeindeversammlung traktandiert wird oder erst nächsten Sommer, ist noch offen.

Für die beiden anderen Geltwiler Bushaltestellen bleibt bezüglich Unterstand alles beim Alten, wie Gemeindeschreiberin Zemp ausführt. Dort seien in unmittelbarer Nähe Möglichkeiten zum Warten vorhanden, bei der Gemeindeverwaltung oder einer Scheune. Aktuell werden die Haltestelle Isenbergschwil und Schulhaus wegen Strassenarbeiten noch bis November aber vorübergehend nicht bedient.