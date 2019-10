Geltwil ist nicht Geldwil: 19 Dinge, die Sie über das Aargauer Steuerparadies wissen müssen

Der heutigen Steuerfuss von 75 Prozent in Geltwil soll auf 50 Prozent gesenkt werden. Das beantragt der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung am 19. November (AZ von gestern). Das macht die kleinste Freiämter Gemeinde zum Steuerparadies. Doch das ist nicht alles, was Geltwil zu bieten hat. 1) 220 Einwohnerinnen und Einwohner, 85 Haushalte Heute zählt Geltwil rund 220 Einwohnerinnen und Einwohner, davon 30 Ausländer. Sie wohnen in 85 Haushalten. Auf eine ähnliche Anzahl kam die Gemeinde nur 1844 mit 215 Personen. Bis 2004 pendelte die Einwohnerzahl um 150 herum, ab 2006 waren es jeweils mindestens 180.

2) Ländlich und mit Fernsicht in die Zentralschweiz Geltwil liegt auf 681 Meter über Meer. Die Gemeindefläche beträgt 328 ha, davon sind 280 ha Acker und Wiese. Der Blick geht vom Mutschellen bis zur Alpenkette mit der Rigi.

3) Wappen mit Gelte und einer Münze Die Gemeindefarben sind rot-gelb. Das Wappen mit der Münze und der Gelte ist nicht historisch, sondern stammt von 1955 und bekommt mit der Steuerfusssenkung eine besondere Bedeutung. Aus Geltwil wird deswegen trotzdem nicht Geldwil.

4) Logo mit zwei Punkten in rot und gelb Das Logo der Gemeinde, welches 2008 eingeführt wurde, symbolisiert mit den zwei Punkten in rot und gelb die beiden Dorfteile Geltwil und Isenbergschwil. Der Slogan lautet «E Gmeind mit Läbe». Allerdings fährt der letzte Bus am Abend um 20 Uhr. Und am Sonntag gar nicht. 5) Seit 2004 mit öffentlichem Verkehr Seit Dezember 2004 ist Geltwil an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, indem die Buslinie 653.55 Muri - Buttwil bis nach Geltwil verlängert wurde. Der Bus dient in erster Linie auch als Schulbus. 6) Schulbesuch in Buttwil und Muri Seit der Aufhebung der eigenen Gesamtschule besuchen die Kinder aus Geltwil den Kindergarten und die Primarschule in der Nachbargemeinde Buttwil. Die Oberstufe wird in Muri besucht. Die Kosten für das Busabonnement übernimmt die Einwohnergemeinde Geltwil. 7) Viel Photovoltaik, viele Sanierungen 8) Geltwil weist, dank der Förderung durch die Stiftung Dr. Franz Käppeli, eine überdurchschnittliche Anzahl Photovoltaikanlagen und energetische Haussanierungen auf. Franz Käppeli wurde dafür das Ehrenbürgerrecht verliehen.

8) Überdurchschnittliches Interesse Die Beteiligung an Gemeindeversammlungen, Wahlen und Abstimmungen gehören im Bezirk Muri zu den höchsten. Beschlüsse an der Gemeindeversammlung werden in aller Regel definitiv gefasst. 9) Eigenständige Gemeindekanzlei Die Kleingemeinde führt eine eigenständige Gemeindekanzlei mit Gemeindeschreiberin Susanne Zemp und Finanzverwalterin Gaby Vollenweider. 2002 wurde die bis dahin eigenständige Feuerwehr mit der Stützpunktfeuerwehr Muri fusioniert. Die Stromversorgung läuft über die Elektragenossenschaft Geltwil. 10) Immer genügend Leute für die Ämter Interessanterweise finden sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner, um die verschiedenen Ämter – von Gemeinderat bis zur Steuerkommission – zu bekleiden. 11) Jüngster Gemeindemann lebt in Isenbergschwil Felix Enzler, Landwirt und Schreiner in Isenbergschwil, war bei seiner Wahl 2017 zum Gemeindeammann 32-jährig und damit der jüngste Freiämter Gemeindeammann. 12) Beliebt und bekannt bei Ausflüglern Das Dorfrestaurant Strebel ist auch ein beliebtes Ausflugsrestaurant, weit über die Region hinaus bekannt. An schönen Tagen kann Wirtin Cornelia Stähli vieler Biker und Wanderer bedienen. 13) Kaninchenfleisch kommt aus Isenbergschwil Wer Schweizer Kaninchenfleisch will, denkt an Felix und Rosmarie Näf. Sie haben in Isenbergschwil die Kani Swiss GmbH aufgebaut und 2010 den Hermann Herzer-Preis für aussergewöhnliche Leistungen bei der Haltung und Vermarktung von Mastkaninchen erhalten.