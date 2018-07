Die bunt bemalte Katze von Furi Hundt, der künstlerischen Leiterin am Jugendfest Villmergen (Juvi), ist jetzt schweizweit bekannt. Am Fest wurde die Skulptur geklaut, ist mittlerweile aber beschädigt wieder aufgetaucht. «Ich habe unzählige Reaktionen auf die Berichte über ihr Verschwinden aus dem Erholungspark erhalten. Eltern haben mir Fotos geschickt, die sie von ihren Kindern vor der Skulptur geknipst haben, und bereits haben sich auch verschiedene Interessenten erkundigt, ob ich ihnen auch so eine Katze machen könnte», sagt die Künstlerin.

«Beste Werbung für mich»

Für sie habe sich das Negative ins Positive verkehrt: «Es hat mich zwar schon sehr geärgert, dass die rund 2000 Franken teure Skulptur geklaut worden ist. Aber sie ist ja wieder da, wenn auch stark angeschlagen.» Sie wieder aufzumöbeln, werde sehr aufwendig, weil sie vor allem in Innern beschädigt sei und auch die Farben von Grund auf neu aufgebaut werden müssten. «Doch», sagt Furi Hundt, «ich will mich nicht mit negativer Energie belasten. Ich behalte das Positive vom Jugendfest in Erinnerung, das auch aus meiner Perspektive in allen Teilen gelungen ist und ein Super-Erlebnis war.» Sie sei mit der «Katzen-Geschichte» nicht selber an die Öffentlichkeit gegangen und deshalb über das plötzliche Medien-Interesse nicht unbedingt begeistert gewesen. «Letztlich», sagt sie schmunzelnd, «war die ganze Aktion aber beste Werbung für mich.» Sie hake das Ganze als Jugendstreich ab und werde keine Anzeige erstatten.

Happy End: