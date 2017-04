«Wohlen hat eigentlich ein einzigartiges Konzept zur Verkehrsberuhigung. Eine Begegnungszone am Bahnhof und Tempo-30-Zonen in fast allen Quartieren», schreibt Lionel Zingg, Präsident des Jugendrats Wohlen, auf petitio.ch. «Eigentlich», fährt er fort, «denn häufig halten sich gewisse Autofahrer überhaupt nicht an dieses.» Hier sollen die Gemeinde beziehungsweise die Polizei eingreifen und diese Regeln durchsetzen, denn: «An der Jugendsession im letzten November haben sehr viele Jugendliche mitgeteilt, dass sie sich im Verkehr in Wohlen nicht sicher fühlen, wenn sie mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind», erklärt Zingg auf Anfrage. Diesem Anliegen der Jugendlichen gibt er nun auf der Internetplattform eine Stimme.