Anlässlich der Frühlingsausstellung am 24./25. März öffnet der Schaugarten seine Tore und wird nicht wieder zu erkennen sein: Derzeit leistet das Heggli-Gartenteam im firmeneigenen Garten ganze Arbeit. Entstehen werden neue, umsichtig und zeitgemäss gestaltete Lebensräume im Freien: Sinnliche Gartenzimmer, kühle Schattenreiche, lauschige Ecken, romantische Nischen zum Relaxen sowie gemütliche Sitz- und Essplätze, die Vorfreude auf die warmen Jahreszeiten aufkommen lassen.

Weiterer Blickfang und ein Novum im Schaugarten bilden die poetisch-archaischen Feuerstellen. An den formschönen Feuerringen aus Stahl, ausgezeichnet mit dem renommierten Designpreis «Red Dot: Best of the Best», lässt sich an kleinen, feinen Anlässen mit Fachleuten und Gästen fachsimpeln und Geselligkeit sowie Genuss unter freiem Himmel zelebrieren.

In reinem Handwerk verarbeitet das Heggli-Gartenteam zurzeit über 30 Tonnen Stein. Und es versteht sich von selbst, dass bei der Umgestaltung des Schaugartens viel Wert auf die Bepflanzung gelegt wird: Solitärpflanzen, aber auch Immergrün verleihen den verschiedenen Gartenräumen Atmosphäre und Charakter. Als weiteres Novum bietet die Firma 2018 an sieben Samstagen Gartenplanungstage an. (az)

Frühlingsausstellung am 24./25. März. Infos unter www.heggli-gartenbau.ch.