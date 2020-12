Garage Geissmann erweitert Betrieb: Ford und Volvo findet man hier jetzt auch

«Der ist doch verrückt», frotzelten nicht wenige Wohler, als Emil Geissmann 1937 an der Bullenbergkreuzung, weit ausserhalb des Dorfes, seine neue Autogarage baute. Emil Geissmann hat den richtigen Riecher gehabt. Und die Nachfolger auch. Seine Söhne Theo und Hanspeter haben die Ford-Garage zu einem Freiämter Vorzeigebetrieb weiterentwickelt und 83 Jahre nach der Firmengründung zeigen auch die Enkel Markus und Thomas in der dritten Generation, wie tief die Bereitschaft zur Innovation und der Mut zum unternehmerischen Risiko in den Geissmann-Genen verankert sind.

Volvo-Geissmann in Ford-Geissmann integriert

Nach rund zweijähriger Planungs- und Bauzeit ist am Bullenberg ein ebenso auffälliger wie gediegen gestalteter Neubau eröffnet worden. Dank modernster Gebäudetechnik und einem ausgeklügelten Energiekonzept lässt sich darin der nötige Energiebedarf zu einem grossen Teil über die integrierte Fotovoltaikanlage abdecken.

Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gewerbehauses gibt es mit dem neuen Nutzfahrzeug-Center zwar auch ein Stück Ford. Die noch grössere Innovation ist jedoch die Integration der schwedischen Premium-Marke Volvo in das Wohler Unternehmen. Die Wohler Geissmanns haben den gleichnamigen renommierten Dottiker Garagenbetrieb in ihr Unternehmen integriert. Inklusive der ganzen Crew und dem bisherigen Geschäftsinhaber Jörg Geissmann. Die Belegschaft der Firma Geissmann steigt damit auf über 30 Personen.

Ergänzung des Angebots und Nutzung von Synergien

Für Volvo Schweiz ein Glücksfall, wie Daniel Weber, Verantwortlicher für das Händlernetz, und Verkaufsdirektor Domenico Gaito an der gestrigen Eröffnung betonten: «Wir stehen hier nicht in Konkurrenz zur Marke Ford, sondern können das bisherige Sortiment der Firma Geissmann mit unserem Premium-Produkt optimal ergänzen.» Ford und Volvo laufen mit eigenen Empfangs-, Verkaufs- und Werkstatträumlichkeiten getrennt, für das Unternehmen liessen sich aber verschiedene Synergien nutzen, insbesondere in den Bereichen Administration, Personal oder Fahrzeugaufbereitung, erklärten Geschäftsleiter Markus Geissmann und sein Cousin Thomas Geissmann, der als Mitbesitzer und Verwaltungsrat unter anderem für das Marketing zuständig ist.

Für die bisherigen Volvo-Kunden wird sich am neuen Standort nichts ändern, bekräftigte Jörg Geissmann (der mit den Wohler Geissmanns nicht verwandt ist): «Wir arbeiten mit dem gleichen Team wie in Dottikon und können dank den neuen Räumlichkeiten unsere Dienstleistungen sogar noch erweitern.» Investiert worden ist insbesondere in den Bereich E-Mobilität, in dem Volvo jetzt schon stark ist und in den nächsten Jahren noch stärker werden will. Mit Wireless auf dem ganzen Areal, Ladestationen sowie anderen spezifischen Einrichtungen ist man für die elektrische Zukunft bestens gerüstet. Im Januar wird im ersten und zweiten Obergeschoss des neuen Gebäudes ein grosses Fitness-Center eröffnet werden, die Fertigstellung des Attika-Geschosses mit Gewerberäumen ist für den Frühling geplant.