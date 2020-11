Gar nicht so einfach – das AZ-Team testet die Trampolinhalle «Jump Factory»

Trotz Muskelkater an den Oberarmen, am Rücken und den Beinen und den Nachwehen an der Nase von einer unfreiwilligen näheren Bekanntschaft mit dem Trampolinnetz, der Besuch der AZ-Freiamt-Redaktion in der kürzlich eröffneten «Jump Factory» in der ehemaligen Wohler Rigacker-Tennishalle hat sich gelohnt. Wer sich in unserer Region austoben will, hat ab sofort mit dem Trampolinpark eine ideale Möglichkeit praktisch vor der Türe. Mit Spass-Garantie.

Auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmeter bieten viele Aktivitäten Abwechslung. Auf dem V-Flyer fliegt man zwischen zwei Trampolinen hin und her, vorausgesetzt man hat die richtige Technik drauf. Wer sich mit Kollegen messen will, ist beim «Ninja-Warrior»-Course, beim Trampolin-Parcours oder beim «Battle Beam» am besten aufgehoben. In einer grösseren Gruppe stellt einem das Trampolin-Volleyball-Feld vor Herausforderungen.