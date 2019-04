Beim Kauf eines Helms sei vor allem auf die richtige Passform zu achten, erklärt der TCS-Experte. Weiter müsse er gut durchlüftet sowie möglichst leicht und gut einstellbar sein. Wie man einen Helm einstellt, beschreibt der TCS auf seiner Website: «Die vordere, untere Helmkante muss zwei Finger breit über der Nasenwurzel angebracht sein. Nur so ist der Stirn- und Schläfenbereich bei einem Aufprall auch geschützt. Zudem sind die Bänder beidseitig satt anzupassen, sodass der Helm vor allem durch die beiden vor den Ohren liegenden Bänder in seiner Position gehalten wird. Der Helm darf bei einem Aufprall nicht nach hinten wegrutschen.» (to)