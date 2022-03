Fussball Der FC Wohlen gewinnt verdient gegen FC Langenthal und schiebt sich damit auf den zweiten Tabellenplatz Während die Fussballkost während der ersten Hälfte des Spiels des FC Wohlen gegen den FC Langenthal eher mager war, drehten die Freiämter in der zweiten Halbzeit mächtig auf. Langenthal war gut damit bedient, das Spiel mit 11 Mann zu beenden.

Der FC Wohlen zeigte eine solide Leistung in Langenthal und ging als verdienter Sieger vom Platz. Julian Weyers

In der ersten Hälfte boten die beiden Mannschaften magere Fussballkost. Schnell übernahmen die Gastgeber das Spieldiktat und liessen Ball und Gegner laufen. Wohlen wirkte gehemmt, stand sehr defensiv und liess sich immer wieder zu Fouls hinreissen.

In der 15. Minute kam Nachwuchshoffnung Noel Romano auf halbrechter Position an den Ball und konnte sich gleich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen. Sein Vollspannstoss landete jedoch am Aussennetz.

Die Wohler entwickelten ab da eine kurze Sturm- und Drang-Phase. Gekrönt wurde diese nur drei Minuten nach dem ersten gefährlichen Abschluss von Romano. Nach einer Kombination über die linke Angriffsseite gelangte Davide Giampá an den Ball. Aus halblinker Position fackelte er nicht lange. Sein Abschluss mit dem rechten Fuss landete unhaltbar im rechten Winkel.

Langenthal war in der ersten Halbzeit spielbestimmende Mannschaft

Die Hausherren liessen sich von diesem Gegentreffer aber nur kurz beeindrucken. Als den Langenthalern in der 28. Minute ein Freistoss auf der rechten Spielfeldhälfte zugesprochen wurde, nutzte Nils Wernli die Chance und verlängerte die geschlagene Flanke zum viel umjubelten Ausgleich ins Tor.

Die Langenthaler bestimmten anfänglich das Spiel, Wohlen gelang es aber nach der Pause aufzudrehen. Julian Weyers

Auch danach war Langenthal die spielbestimmende Mannschaft. Wohlen verteidigte disziplinierter, sodass sich beide Mannschaften mit einem Zwischenstand von 1:1 in die Halbzeitpause verabschiedeten.

Die Wohler kamen aggressiver, giftiger aus der Kabine. Die Zweikämpfe sassen und auch in Sachen Offensivbemühungen legten die Freiämter eine Schippe drauf. In der 51. Minute wurde den Gästen ein Freistoss zugesprochen. Von der rechten Strafraumkante trat Linksfuss Gianluca Calbucci einen stramm geschossenen Freistoss, dieser segelte an Freund und Feind vorbei ins Gehäuse der Langenthaler.

Wohlen suchte sein Heil in der Offensive. So auch in der 62. Minute, als ein steil geschlagener Ball bei FCW-Topscorer Luiyi Lugo landete und dieser völlig allein vor de Carvalho auftauchte. Lugo nutzte die Möglichkeit und lupfte den Ball über de Carvalho hinweg zum 1:3 ins Tor.

Die Aktionen der Gastgeber erschienen nun hektischer und dem Offensivspiel mangelte es an Präzision. In der 80. Minute liess sich Langenthals Nummer 17, Joel Scheidegger, zu einer klaren Tätlichkeit gegen Wohlens Esat Balaj hinreissen, als er diesen zwischen die Beine schlug. Die Aktion blieb aber ungestraft.

Der FC Wohlen konzentrierte sich auf das eigene Spiel, liess im Laufe der restlichen Spielzeit aber weitere gute Chancen liegen. Aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte gingen die Freiämter jedoch als verdienter Sieger vom Platz. Dank des Erfolgs schiebt sich Wohlen in der Tabelle auf den zweiten Tabellenrang, punktgleich mit dem Fanionteam des Grasshopper Club Zürich.