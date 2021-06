Marc Ribolla

Fussball-EM Italien-Jubel: Verkehrschaos und Hupkonzert in Wohlen Während die Schweiz-Fans nach dem EM-Spiel am Mittwochabend die Niederlage verdauen mussten, jubelten die Italien-Fans umso ausgelassener. In Wohlen machten sie am späten Abend mit einem Autokorso die Bahnhofstrasse unsicher.

Für die Italiener wars ein Heimspiel und so ging es auch aus: 0:3 verloren die Schweizer die EM-Partie gegen Italien am Mittwochabend in Rom. Nach Spielende gegen 23 Uhr gab es für die Italien-Fans in Wohlen kein Halten mehr: Mit einem Autokorso machten sie ihrer Freude Luft, drehten ihre Runden durch den Ortskern und über die zahlreichen Kreisel, begleitet von Jubelrufen und einem Hupkonzert.

Die Schweiz-Fans, die nach Rom gereist waren, zeigten sich in einem Video der Nachrichtenagentur derweil bitter enttäuscht: