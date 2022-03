Fussball Der FC Wohlen verliert zum Jahresauftakt Das hatten sich die Wohler anders vorgestellt: Die Freiämter verlieren ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2022 mit 2:4 gegen den FC Schötz, der sich langsam zum Angstgegner der Wohler entwickelt. Seit dem Abstieg der Freiämter in die 1. Liga vor drei Jahren reichte es nie zu einem Vollerfolg gegen die Innerschweizer.

Der FC Wohlen verlor gegen den FC Schötz mit 2:4. Benjamin Netz

Vor dem Anpfiff setzten die Fussballer ein Zeichen, dass auch sie der Konflikt in der Ukraine nicht kalt lässt. Sie entrollten auf dem Feld ein Spruchband mit «Stay Strong Anatoliy» und sandten damit ihrem ukrainisch-stämmigen ehemaligen Mitspieler Anatoliy Kozlenko, der sich noch immer in der Ukraine aufhält und versucht, das Land zu verlassen, eine persönliche Nachricht. Gleichzeitig zeigten einige Fans des FCW ein Plakat mit den Worten «Leave No One Behind - Refugees Welcome - Stop All Wars».

Die Fussballer wie auch die Fans setzten Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Benjamin Netz

Es folgte der Anpfiff. Auf dem Rasen entwickelte sich rasch eine packende, ansehnliche Partie. Nach einem Foul von Niclas Künzli wurde den Gästen in der achten Minute ein Penalty zugesprochen. Schötz-Topscorer Patrick Gjidoda liess sich die Chance nicht nehmen und verlud FCW-Goalie Jacot zum 0:1.

Die Antwort Wohlens liess nicht lange auf sich warten. Nur sechs Zeigerumdrehungen später sorgte FCW-Angreifer Luiyi Lugo nach einer Freistossflanke seines Sturmpartners Davide Giampá für den verdienten Ausgleich. Wohlen war in der ersten Hälfte das bessere Team und hätte mehrfach die Führung übernehmen können.

Die beste Chance hatte Giampá in der 26. Minute, als er mit seinem Volley am erst kurz zuvor verletzungsbedingt eingewechselten FCS-Goalie Häfliger scheiterte. Zehn Minuten später mache es Schötz-Angreifer Gjidoda auf der anderen Seite besser und verwertete eine Freistossflanke zur erneuten Gästeführung.

Nach der Pause verlagerte Schötz sein Spiel auf schnelle Konter. Wohlen leistete sich in der Defensive zu viele individuelle Fehler. In der 58. Minute erhöhte Mituensi auf 1:3 für die Gäste, ehe acht Minuten später Alban Pnishi eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor abfälschte.

So idyllisch wie dieser Sonnenuntergang hinter dem Stadion Niedermatten war das Resultat für den FC Wohlen nicht. Benjamin Netz

Wohlen drängte danach auf den Anschlusstreffer, scheiterte jedoch immer wieder an Torhüter Cédrice Häfliger, der einen Sahnetag erwischte. Erst in der Nachspielzeit gelang Lugo per Penalty das 2:4. Zuvor hatte Schötz Williner den Ball regelwidrig mit der Hand im Strafraum gespielt. Weil er dabei einen sicheren Treffer verhinderte, sah er auch gleich die rote Karte.

Danach war Schluss. Wohlen rutscht aufgrund der Niederlage auf Rang 2 der Tabelle ab. Kommenden Sonntag, 13. März, reist das Team von Trainer Ryszard Komornicki nach Langenthal.