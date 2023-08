Patrik Gjidoda war für den FC Wohlen doppelt erfolgreich und traf zwei Mal. smasportsphotography

Es läuft die 33. Minute im Gersag. Der FC Wohlen lag seit bereits rund acht Minuten dank eines Penalty-Treffers von Kapitän Alban Pnishi in Führung, als der ehemalige kosovarische Nationalspieler von seinem Gegenspieler Mamadou Sylla unsanft gestoppt wurde. Der FCW-Akteur wurde daraufhin mit einer gelben Karte bedacht. Allerdings war die Angelegenheit damit nicht beendet. Nach einem kleinen Gerangel auf dem Spielfeld, an dem nahezu alle aktiv am Spiel Beteiligten teilnahmen, sah Sylla seine zweite gelbe Karte wegen Meckerns und wurde damit des Feldes verwiesen.

Stress auf der Tribüne

Frust setzte ein beim Angreifer, der zuvor eine durchaus gute Leistung gezeigt hatte. Es folgte ein folgenreicher Tritt gegen eine Wasserflasche. Diese landete unglücklicherweise auf der spärlich besetzten Tribüne, was einige Zuschauerinnen und Zuschauer, deren Vereinszugehörigkeit unklar bleibt, auf den Plan rief.

Die Flasche fand ihren Weg zurück aufs Spielfeld und es entstand ein durchaus ernst zu nehmender Schlagabtausch unter einigen Zuschauenden auf den Sitzplätzen, die sich uneins waren über die Aktion. Es dauerte einige Minuten, bis sich die Situation beruhigte und die Partie weitergehen konnte.

Mit einem Spieler mehr bekamen nun die Gäste immer mehr Oberwasser und konnten in der 36. Minute auf 2:0 erhöhen. Wieder war es Defensivmann Pnishi, der bei einem Eckball mit nach vorne geeilt war und per Kopf einnetzte. Mit dem 2:0 ging es zum Pausentee.

Frühe Entscheidung

Nur kurz nach Wiederanpfiff profitierten die Freiämter von einem kapitalen Fehlgriff von Emmenbrücke-Goalie Eldin Beganovic, dem ein eigentlich harmloser Kopfball von Patrik Gjidoda durch die Finger glitt.

Eben jener Gjidoda erzielte in der 78. Minute den schönsten Treffer des Tages, indem er eine langezogene Flanke vom eingewechselten Sandi Sulejmanagic per Kopfball ins lange Eck setzte. Diesmal war Beganovic machtlos.

Nermin Rogentin in der 82. und Kevin Quintas erhöhten letztlich noch auf 6:0 für den FCW, der damit den ersten und auch verdienten Sieg in dieser Saison einfahren konnte.