Fussball: 1. Liga Arbeitssieg für den FC Wohlen: Vilson Doda erzielt den einzigen Treffer Solothurn macht das Spiel, Wohlen das Tor. Dank des Treffers von Vilson Doda sichert sich der FC Wohlen drei wichtige Zähler im Kampf um die Tabellenspitze

"Wenn du diese Spiele gewinnst, bist du eine Spitzenmannschaft.", so äusserte sich Wohlens Torschütze Vilson Doda unmittelbar nach Abpfiff. Eine Floskel, die schon viele Male wiederholt wurde, aber auch fast genau so oft zutraf.

Manch ein Zuschauer sicherte sich einen speziellen Platz Benjamin Netz

400 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Solothurn hatten eine Partie gesehen, in der die Gastgeber über weite Strecken die aktivere Mannschaft waren, aber immer wieder Schwächen im Abschluss offenbarten. Die grösste Möglichkeit für die Heimelf hatte Marco Mathys, dessen Freistoss von Wohlen-Torhüter Jacot jedoch bravourös abgewehrt wurde.

Dem ersten Torerfolg näher kamen im ersten Durchgang jedoch die Gäste. Davide Giampá setzte die Kugel aus rund zehn Metern Entfernung an den Pfosten.

Wohlen im Glück

Auch in der zweiten Hälfte war Solothurn die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, jedoch ohne Fortune im Torabschluss. Schliesslich kam aus Sicht des FCS auch noch Pech dazu. Zunächst wurde dem Team von Trainer Thomas Binggeli ein Tor aberkannt. Zuvor soll Wohlen Nicolas Künzli unfair vom Ball getrennt worden sein. Künzli stand auch wenig später im Mittelpunkt, als das Schiedsrichtergespann rund um Petar Vlanjic ein Handspiel des Wohlers im eigenen Strafraum übersah. Hier hätte man durchaus auch auf Strafstoss für den FC Solothurn plädieren können.

Solothurns Mathys prüfte mit diesem Freistoss Wohlens Jacot Benjamin Netz

Je länger die zweite Hälfte dauerte, umso mehr Spielanteile sicherte sich der FC Wohlen. Die Mannschaft von Ryszard Komornicki agierte ohne den erneut fehlenden Top-Scorer Luiyi Lugo sehr defensiv. Viel ging über die Aussenbahnen, insbesondere über den wie immer unermüdlich rackernden Luigj Milicaj.

Vilson Doda avanciert zum Matchwinner

In der 66. Spielminute stand sein auf der gegenüberliegenden Seite agierender Kollege Vilson Doda im Fokus. Nach einem schnell vorgetragenen Konter liess sich Wohlens Nummer 9 auch nicht von gleich mehreren Gegenspielern beirren und setzte den Ball aus halbrechter Position an FCS-Goalie Wagner vorbei in die linke untere Ecke.

Ein Treffer mitten ins Mark der Gastgeber, die auch in der etwas hektischen Schlussphase keinen Treffer erzielen konnten.

Wohlen sicherte sich also dank des Treffers von Matchwinner Vilson Doda drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Am Donnerstag treffen die Freiämter im Spitzenspiel auswärts auf den FC Bassecourt.