Die beiden Regionalbanken haben laut einer Medienmitteilung an zwei Informationsveranstaltungen über die Vorteile eines Zusammenschlusses orientiert. Die Wachstumsstrategien der beiden Institute sollen auch in Zukunft weitergeführt werden. Nicht gerüttelt wird laut der Mitteilung der Bankverantwortlichen auch an den aktuell vier Standorten in Wohlen, Boswil, Niederwil und Waltenschwil. Auch das gesamte Personal werde nach einer Fusion weiterbeschäftigt.

Die Raiffeisenbanken Boswil-Bünzen und Wohlen haben ihre Mitglieder über eine geplante Fusion informiert. Unter dem Titel «Stark in die gemeinsame Zukunft» wollen sie künftig zusammenspannen. Entscheiden werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an den traditionellen Generalversammlungen im März 2019. Der entsprechende Beschluss dürfte dann allerdings eine reine Formsache sein.

Stärker im Wettbewerb

«Die Fusion der Raiffeisenbank Boswil-Bünzen mit der Raiffeisenbank Wohlen ermöglicht den beiden lokal verankerten Banken, stärker im intensiven Wettbewerb aufzutreten, die Professionalisierung auf allen Ebenen voranzutreiben und die Spezialaufgaben zentral zu bündeln», heisst es in der Mitteilung. Gemeinsam könnten die beiden Banken die Wachstumsstrategien weiter ausbauen, besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen sowie die internen Betriebsabläufe vereinfachen und effizienter gestalten. Für einen Zusammenschluss der beiden Nachbarbanken spreche zudem die Tatsache, dass sich die Geschäftskreise der beiden Raiffeisenbanken optimal ergänzten.

Aus diesen Gründen hätten sich die Verwaltungsräte der beiden Institute in Absprache mit Raiffeisen Schweiz für den gemeinsamen Weg in die Zukunft entschieden. Die neue Raiffeisenbank werde eine Bilanzsumme von über 1,2 Milliarden Franken aufweisen und zusammen mehr als 10'000 Mitglieder zählen. An den beiden Informationsveranstaltungen seien die anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter detailliert über die verschiedenen Aspekte des Vorhabens orientiert worden.

Hauptsitz Wohlen

Den definitiven Beschluss fassen die Mitglieder am 8. März 2019 (RB Boswil-Bünzen) und 15. März 2019 (RB Wohlen) an den jeweiligen Generalversammlungen. Als juristischer Hauptsitz der neuen Bank ist Wohlen vorgesehen. In der Mitteilung der Banken wird ausdrücklich festgehalten, dass in den Bankfilialen in Wohlen, Boswil, Niederwil und Waltenschwil auch weiterhin das ganze Dienstleistungspaket der Raiffeisenbank angeboten werde.

Der künftige Verwaltungsrat wird aus den Mitgliedern der beiden Banken rekrutiert. Als Präsident ist Ruedi Peterhans (Präsident der Raiffeisenbank Wohlen) vorgesehen. Die weiteren nominierten Verwaltungsratsmitglieder sind Erich Thalmann, Boswil, Leo Werder, Boswil, Selina Christen-Blumenthal, Boswil, Martin Bolliger, Wohlen, Daniel Hard, Wohlen und Peter Dubler, Wohlen. Die Bankleitung setzt sich zusammen aus Erich Füglistaler (RB Wohlen) als Vorsitzendem sowie Kathrin Peter-Koch und Patrick Meyer.