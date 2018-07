«Als Creative Director bin ich sehr zufrieden: Das Styling, darauf lege ich grossen Wert, war perfekt. Haare und Make-up waren stets natürlich, der Fotograf zeigte sich als toller Motivator», blickt Carmen Schiltknecht von A&O Concepts AG in Zürich auf das Fotoshooting in Zürich zurück. Entstanden ist es aus dem Street-Casting am Tag für alle auf dem Luwa-Areal in Muri. 34 Leute wurden gecastet, eine Jury wählte aus 15 Personen fünf aus, die die Plakatkampagne für das Luwa-Areal mit ihrem gewinnenden Lächeln zieren werden. Die fünf ausgewählten Personen kamen nun in den Genuss eines professionellen Fotoshootings: Schminke, Ausstattung, Beleuchtung – alles musste stimmen, um schliesslich als Grundlage für ein Werbeplakat zur Vermietung der Luwa-Wohnungen zu genügen. Das war für alle Neuland, machte jedoch allen Spass. «Das Endergebnis verraten wir noch nicht, doch so viel kann ich sagen: Es wird augenfällig», stellt Schiltknecht fest. Der Plakataushang soll ab August für das neue Quartier werben.

Ein neues Quartier

Wohnen, arbeiten und sein, das will die neue Überbauung auf dem Luwa-Areal bieten. Mit 197 Wohnungen für rund 600 Menschen aller Altersgruppen, vielen Ateliers und grosszügigen Gewerbeflächen wird hier ab Frühjahr 2019 neues Leben mitten in Muri entstehen. Das Luwa-Areal bietet ganz unterschiedliche Wohnungstypen an. Neben Terrassenhäusern mit grosszügigen Aussenflächen und Loggia-Wohnungen sind auch Lofts mit Industriecharakter zu mieten. Zum Teil haben die Wohnungen grosse Aussenräume und gewähren eine grossartige Aussicht bis in die Innerschweizer Alpen und auf das Klosterdorf. Unter der ganzen Überbauung erstreckt sich eine riesige Tiefgarage, insgesamt bietet das Areal 295 Parkplätze, zudem werden Abstellplätze für 800 Velos zur Verfügung gestellt. Zum Quartier gehören zudem ein Restaurant im Industrielook mit Biergarten und eine Eventhalle mit Platz für bis zu 300 Personen. Eigene Wege sollen auch mit einer neu entwickelten «Luwa-App» begangen werden. Mit ihr sollen viele Dienstleistungen auf Wunsch mit einem Wisch bestellt werden können. Mit lokalen Gewerbetreibenden, deren Angebote nach Möglichkeit ins Quartier geholt werden, sind Kontakte bereits geknüpft.