Der junge Mann sagt noch «bitte», wenn er Wasser ab dem Tanklöschfahrzeug für seine Leitung bestellt. Er ist neu in der Feuerwehr und wird schnell merken, dass das in einem Ernstfall anders tönt. Der Motor des Tanklöschfahrzeugs springt an, es kommt Druck auf die Leitung, Wasser spritzt.

Am Einführungskurs für zukünftige Angehörige der Feuerwehr wird das Grundhandwerk gelehrt. «Es geht in erster Linie darum, die Handhabung der Gerätschaften zu erlernen», sagt Kurskommandant und Feuerwehrinstruktor Peter Olschimke aus Waltenschwil.

Nach der Theorie geht es schnell in die Praxis. «Einige von ihnen stecken vielleicht heute das erste Mal in einer Feuerwehruniform», weiss der Kommandant. Aber das Ziel ist klar: Nach dem Kurs ist jede und jeder befähigt, in einem Ernstfall eingesetzt werden zu können.

Vielfältige Aufgaben

An einem anderen Posten lernen die 93 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, wie man Wasser abpumpt oder absaugt – das Schwimmbad Dietwil ist ein idealer Instruktionsplatz. Im Mehrzweckgebäude gibt es Anleitungen zur Erstversorgung von Brandopfern durch die Sanität.

«Wir kühlen das verbrannte Körperteil nur innerhalb der ersten zehn Minuten», betont der Instruktor, «danach nützt es nichts mehr.» Eiswasser ist dabei tabu, weil es die Durchblutung unterbrechen würde. Gezeigt werden das richtige Anbringen eines Druckverbandes, passende Tragegriffe, richtige Lagerung und vieles mehr.

Wieder an einem anderen Posten werden die Rettung über die Leiter, die Rücken- oder Brustbindung sowie weitere Knoten gelehrt.

Nachwuchsprobleme kennen die Feuerwehren, zumindest im Freiamt, nicht, wie Olschimke feststellen kann. «Im Dorf ist es irgendwie wie selbstverständlich, dass man Feuerwehrdienst leistet».

Rund 30 Prozent der neu eingeteilten Feuerwehrleute sind übrigens Frauen. «Wir haben kein Quotenproblem», lacht der Feuerwehrinstruktor.