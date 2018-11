Das «Rössli» und der «Ochsen» prägen von Alters her das Ortsbild am Dorfplatz in Villmergen. Die baufällig gewordenen Häuser sollen einer Neuüberbauung weichen. Die Aveo Services AG in Bassersdorf ist bereit, 22 Millionen Franken darin zu investieren.

Das Projekt stammt von der Xaver Meyer AG, Architektur, Bau, Elementbau und Gartenbau in Villmergen. In den stattlichen Hauptgebäuden sowie in einem separaten Hofhaus sind insgesamt 31 Wohnungen geplant. Das Bauvorhaben umfasst ferner eine zweigeschossige Tiefgarage mit total 85 Parkplätzen.