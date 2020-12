Fünf Verletzte nach heftiger Frontalkollision – Unfallfahrer muss aus Autowrack befreit werden

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 27. Dezember 2020, kurz nach 00.30 Uhr, in Bremgarten. Ein 20-jähriger Automobilist fuhr von Wohlen herkommend in Richtung Bremgarten. Dabei dürfte dieser die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben und mit dem entgegenkommenden Mercedes Benz kollidiert sein.

Die Insassen des Mercedes, eine Familie mit zwei Kindern, verletzten sich leicht und wurden durch die Ambulanz ins Spital überführt. Der 20-jährige Lenker eines Peugeot wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto bergen und der Rettungshelikopter brachte ihn sodann ins Spital.

Wie es zum Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ihre Ermittlungen dazu

aufgenommen. Zur Tatbestandsaufnahme wurde die Unfallgruppe aufgeboten. Die Strecke musste für rund 5 Stunden gesperrt werden.

