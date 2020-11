Fünf Schulklassen der Oberstufe in Quarantäne – das sorgt an Freiämter Schulen für grossen Mehraufwand

Das Cornavirus ist auch in den Freiämter Schulen angekommen, wie der «Wohler Anzeiger» in seiner Dienstagsausgabe feststellte. «Ja, es ist so, wir haben in unserem Schulzentrum Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden», sagte Rolf Stadler, Schulleiter des Oberstufenschulhauses Bünzmatt und Präsident der Schulleitungskonferenz Wohlen der Lokalzeitung.

Auf Anfrage der AZ bestätigt Stadler, dass sich unterdessen fünf Schulklassen, allesamt aus der Oberstufe, sowie fünf Lehrpersonen in Quarantäne befinden. Ob sich eine ganze Klasse oder nur einzelne Schüler in Quarantäne begeben müssen, hänge davon ab, ob ein potenzieller Risikokontakt im Schulumfeld oder in der Familie stattgefunden habe.