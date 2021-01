Fünf heisse Fragen an fünf Kandidaten - doch nur jemand wird das Rennen um den freien Stadtratssitz machen

Die fünf Kandidierenden im Überblick

Bremgarten ist eine tolle Stadt mit Zentrumsfunktion. Die Stadt verfügt über eine schöne Altstadt, ein tolles Naherholungsgebiet, eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, ein funktionierendes Vereinsleben sowie hervorragende Schulen. Zudem arbeiten die Behörden mit viel Elan an langfristigen Themen.

Die Kontinuität. Seit rund zehn Jahren übe ich ein politisches Amt auf kommunaler Ebene aus. Ich bin eine Fachfrau für die politische Steuerung der Schule und kann den bisherigen Rat in diesem Thema bestens unterstützen. Was mich nicht abhebt, aber von den anderen Kandidaten unterscheidet ist, dass ich als einzige Frau kandidiere und damit eine andere Perspektive zu vielen Themen einbringe.

Bremgarten liegt mir am Herzen, hier bin ich aufgewachsen. Ich durfte mich während der letzten zehn Jahre als Mitglied der Schulpflege in verschiedenen Ressorts einbringen. Die Abschaffung der Schulpflege sorgt für neue Führungsstrukturen auf kommunaler Ebene. Als Co-Präsidentin der Schulpflege verfüge ich über die notwendigen Kenntnisse und Interessen, um unsere Stadt nachhaltig weiterzubringen.

Neben der hervorragenden Lage, glaube ich, dass die Stärken Bremgartens insbesondere im Zusammenhalt und im Stolz auf unser Städtchen, das jeder Einwohner verspürt, liegen. Unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Nur scheint es leider manchmal so, als ob für unsere Politiker in Aarau der Aargau hinter Wohlen aufhört.

Als gebürtiger Bremgarter liegt mir unser wunderschönes, historisches Städtchen sehr am Herzen. Aus diesem Grund habe ich mich auch immer wieder politisch eingebracht, sei es als Mitglied der Schulpflege, in der Ortsbürger-Finanzkommission, oder auch im Referendum gegen die Steuererhöhung. Daneben bin ich aktives Mitglied in der Schützengesellschaft sowie dem Freizeitclub Flachsee.

Es sind all die Menschen, die hier leben und sich täglich für ein wohlwollendes Miteinander einsetzen. Die Kunst wird darin liegen, diese Qualitäten schmackhafter zu machen, sowie touristisch noch attraktiver zu werden, um die Lebendigkeit der Stadt zu bewahren. Es liegt am Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen. Denn die Zukunft braucht neue Ideen und herzhafte Menschen.

Die Zeit ist reif, dass Menschen, die sich für natürliche Wohn-, Lebens- und Bildungsformen einsetzen, Verantwortung übernehmen und auch gehört werden. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und um ein schmuckes Städtchen an der Reuss. Als Stadtrat und zweifacher Grossvater möchte ich mich lokal dafür einsetzen. Da ich hier verankert bin, weiss ich, wo und in welchen Themen den Menschen der Schuh drückt.

Cyril Lilienfeld

Zur Person:

36 Jahre; FDP; Leiter Politik und Analyse, Präsident der Ortspartei der FDP Bremgarten.

1. Welches sind Ihre Beweggründe für die Stadtratskandidatur?

Ich möchte Verantwortung übernehmen und mich für diese Stadt einsetzen, welche seit meinem Umzug hierhin vor vier Jahren zu meiner neuen Heimat geworden ist. Die Bremgarter Bevölkerung soll gerne in unserer Stadt leben. Dieses Ziel kann ich am besten als Mitglied des Stadtrates umsetzen.

2. Weshalb sind Sie der ideale Stadtrat?

Ich mache nicht Politik um der Politik willen. Ich möchte das beste für die Stadt und ihre Bevölkerung. Dazu bin ich bereit Kompromisse einzugehen, aber kann auch mal entschieden Nein sagen.

3. Was hebt Sie von den anderen vier Kandidatinnen und Kandidaten ab?

Durch meinen Beruf verfüge ich über grosse Erfahrung in den verschiedensten politischen Bereichen. Egal welches Departement ich zugeteilt bekomme, ich werde mich schnell in die Dossiers einarbeiten können.

4. Wo sehen Sie die Stärken der Stadt Bremgarten?

Bremgarten ist eine vielfältige und lebendige Stadt mit wunderschöner Altstadt und einzigartigen Märkten. Sie liegt zentral zwischen grösseren Zentren wie Zürich und Aarau, aber ist trotzdem ländlich genug, so dass die schönsten Naherholungsgebiete in allen Richtungen nicht weit entfernt sind. Es ist also kein Wunder, dass so viele Menschen sich entscheiden, hier bei uns leben zu wollen.

5. Wo orten Sie die grössten Herausforderungen für die Stadt?

Wir müssen schauen, dass die Stadt haushälterisch mit ihren Finanzen umgeht, so dass die Bevölkerung und die ansässigen Firmen nicht mit zusätzlichen Steuern belastet werden müssen. Eine weitere Herausforderung ist sicher die Verkehrssituation in und rund um die Stadt, besonders bei der Bibenlos-Kreuzung. Und natürlich die Neuorganisation des Schulbereichs weg von der Schulpflege hin zum Stadtrat.