Früher hatte der Reusspark einen schlechten Ruf, heute ist man gerne hier: Direktor Thomas Peterhans blickt zurück

Heute glaubt man kaum, dass noch vor 30 Jahren Senioren damit gedroht wurde, sie ins «Gnödeli» zu bringen. Die damalige Pflegeanstalt hatte einen schlechten Ruf. Sie war die letzte Station für verarmte, pflegebedürftige Menschen. Darauf angesprochen, lacht Direktor Thomas Peterhans sein markantes Lachen und bestätigt: «Ja, fast so war es.»

Es war das Neue, das den 36 Jahre jungen Peterhans herausforderte und ihn dazu bewog, sich um die Stelle zu bewerben. «Ich arbeitete im Treuhandwesen, die Pflege war mir absolut fremd», blickt er zurück ins Jahr 1992. In den ersten Monaten in der neuen Funktion habe er recherchiert, weshalb dem Pflegeheim die Subventionen von 2,8 Mio. Franken gestrichen worden waren. «Nach dem Gespräch mit der damaligen Regierungsrätin Stephanie Mörikofer wurden uns die vorenthaltenen Subventionen fast komplett nachbezahlt», fügt er süffisant lächelnd an. Seine Energie steckte er anschliessend in das Sichern der wirtschaftlichen Stabilität, das Erstellen von Leitbild und Finanzplan sowie das Setzen von Zehn-Jahres-Zielen.

Einfaches Rezept: «Wir sagen uns noch Grüezi»

Ein weiteres Hauptaugenmerk legte er auf die Verbesserung der Betriebskultur. «Wir schufen eine Gemeinschaft, in der sich die Betagten wohlfühlten.» Dies gelinge nur, wenn man motivierte Mitarbeitende an Bord habe. Die Umsetzung sei einfach: «Wir sagen uns noch Grüezi.» Klingt banal, ergibt aber durchaus Sinn. Für den Direktor ist es selbstverständlich, alle Angestellten zu grüssen und mit ihnen zu sprechen, um zu erfahren, wo sie der Schuh drückt.