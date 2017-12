Ein 67-jähriger Automobilist fuhr am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Sädelstrasse in Zufikon in Richtung Bremgarten. Aus noch ungeklärten Gründen kam der weisse Daihatsu auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden silbergrauen Audi.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden zur Kontrolle ins Spital überführt. Dem 67-jährigen Unfallverursacher wurde der Führerausweis abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 25'000 Franken.

Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich beim Stützpunkt Freiamt in Wohlen (Tel. 056 619 79 79) zu melden.