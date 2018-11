Es ist das Baugesuch der Fremo Interdrink AG für einen Büroneubau, das es an den Tag brachte: Die neue, noch nicht rechtskräftige Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Gemeinde Muri hat einen Fehler, der behoben werden muss. «Der Gemeinderat bedauert diesen Mangel in der BNO-Erarbeitung sehr. Er übernimmt dafür die Verantwortung und entschuldigt sich in aller Form für diesen Fehler, der nicht hätte passieren dürfen», heisst es in einer Mitteilung.

Was ist geschehen? Die neue BNO, die nach fünf Jahren Planung und Arbeit im Juni abgeschlossen wurde, kennt die frühere Gewerbe- und Industriezone nicht mehr, sondern benennt Arbeitszonen, ohne Angaben zu zulässigen Gebäudehöhen. Im Zonenplan wird diese Höhe allerdings mit Bezeichnungen wie (A/III10m) (Arbeitszone, Empfindlichkeitsstufe III/Gebäudehöhe 10 Meter) bezeichnet. «Nun wurde anhand eines Baugesuches festgestellt, dass diese neuen Höhenbeschränkungen nicht überall den bestehenden Verhältnissen angemessen Rechnung tragen», umschreibt der Gemeinderat das Dilemma.

Konkret: In der neuen Arbeitszone am nördlichen Dorfeingang, in der sich das Fremo-Areal befindet, ist eine Maximalhöhe von zehn Metern eingetragen. Allerdings sind dort schon heute die bestehenden Gebäude zum Teil über 19 Meter hoch. «Leider hat sich im ganzen Erarbeitungsprozess niemand genauer mit den konkreten Auswirkungen und den Situationen vor Ort befasst – weder die beteiligten Gremien (Gemeinderat, BNO-Kommission, Fachkommission Bau und Planung) noch die Öffentlichkeit oder die betroffenen Grundeigentümer im Rahmen des Mitwirkungs- und Auflageverfahrens», hält der Gemeinderat weiter fest. Auch an der Gemeindeversammlung sei diese Höhenbeschränkung kein Gegenstand von Diskussionen gewesen.