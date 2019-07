René Rüegg steht seit Tagen täglich ein paar Stunden im Wald oberhalb von Geltwil und schwingt seine Sense.

Bereits hat er einige Aren indisches Springkraut gemäht und vernichtet. Die Pflanze, die im Volksmund auch «BauernOrchidee» genannt wird, gehört zu den Neophyten, zu jenen gebietsfremden Pflanzen also, die sich oft rasend schnell ausbreiten und die einheimische Flora verdrängen.

Pensionierte Schreiner hat von sich aus gehandelt

«Sehen sie hier zum Beispiel», sagt René Rüegg, «da hat dieses bis zu zwei Meter hohe Kraut das Farn verdrängt. Jetzt kann es wieder wachsen.» In einem anderen Wald, im luzernischen Sulz, habe er unter dieser Pflanze auch schon Dutzende von verdorrten Tännchen entdeckt: «Neophyten können in kurzer Zeit einheimische Arten zum Verschwinden bringen und so die Umwelt zu unserem Nachteil verändern», sagt der pensionierte Schreiner aus Meisterschwanden. Da müsse man doch etwas dagegen tun.

Der Beitrag von Tele M1 zu René Rüegg: