Chlor wird in öffentlichen Bädern als Desinfektionsmittel benutzt. Es wird in Gasform gelagert und in die Wasseraufbereitungs-Anlage eingespiesen. Die Lagerung geschieht in luftdicht abgeschlossenen Räumen. Wer den Raum betritt trägt eine Gasmaske.

Aus gutem Grund: Chlorgas ist giftig und gefährlich. Dies, weil der Stoff mit dem Wasser von Schleimwegen und Lungen reagiert und Säure bildet.

Wegen der Gefährlichkeit stellen immer mehr Freibäder in der Schweiz auf Chlorgranulat um. Das Chlor ist bei dieser Variante in Kalk gebunden.