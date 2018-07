Wie viel Chlorgas ausgetreten ist, ist aktuell nicht klar. Der Badmeister und sein Stellvertreter mussten zur medizinischen Behandlung ins Spital verbracht werden. Sie hatten den Technikraum betreten, im dem die Chlorgaspanne passiert ist. Nach Angaben von Stadtammann Raymond Tellenbach allerdings mit Gasmaske.

Zusammen mit vier Badegästen befinden sich laut Barbara Breitschmied von der Kantonspolizei sechs Personen in ärztlicher Behandlung. Wie es ihnen geht ist nicht bekannt.

Die Badigäste wurden zunächst auf den nahen Sportplatz der Schulanlage Isenlauf verwiesen. Dort warteten sie darauf, zurück ins Freibad zu dürfen. Vielen hatten ihre Habseligkeiten noch auf dem Gelände der Anlage liegen oder in den Garderoben.

Auch zum Veloständer und zum Autoparkplatz direkt vor der Badi war der Zutritt verwehrt. Die Velo- und Autobesitzer müssen zu Fuss nach Hause gehen oder in sicherem Abstand zur Badi warten, wie sich die Lage entwickelt.

Die Feuerwehr musste für weitere Abklärungen Chemie-Spezialisten beiziehen. Erst wurde als erstes geprüft, ob die Badi am Dienstag noch einmal geöffnet werden könne und wenn ja zu welchem Zeitpunkt.

Badi bleibt geschlossen

Am späteren Nachmittag wurde dann klar, dass die Bremgarter Badi am Dienstag geschlossen bleiben musste. Stadtammann Raymond Tellenbach erklärte vor Ort, er hoffe, dass die Panne so rasch behoben werden könne, dass man am Mittwochmorgen wieder öffnen könne: "Es ist eine Katastrophe für Bremgarten."