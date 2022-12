Freiamt/Russland «Hier kann niemand verstehen, wieso dieser Krieg geführt wird»: So erlebt eine junge Freiämterin die Krise in Russland Die junge Freiämterin Katharina weilt derzeit im Sprachaufenthalt in Sibirien. Von den Explosionen in der Ukraine merkt sie in diesem Teil des Landes nichts. Doch spürt sie täglich, was dieser Krieg bei den Einheimischen für Ängste auslöst und kämpft selbst mit Unsicherheiten. In der AZ schildert sie ihre Gefühle.

Die Freiämterin Katharina weilt derzeit im Sprachaufenthalt in Sibirien. Sie berichtet, wie sie die Krisensituation in Russland erlebt. zvg

Bilder von Vätern, die sich von ihren Frauen und Kindern verabschieden. Aufnahmen von Explosionen, Bränden und Schiessereien, Medienberichte die über einen Atomkrieg spekulieren. Seit dem frühen Morgen des 24. Februars versetzen Meldungen aus der Ukraine Menschen auf der ganzen Welt in Angst, Trauer und Sprachlosigkeit.

Vor allem in Europa sind das Mitgefühl und die Solidarität mit der Ukraine gross. Eine junge Freiämterin erlebt aktuell, dass auch in Russland selbst in der Bevölkerung kaum Verständnis für diesen Krieg herrscht. Stattdessen sind es zerstörte Hoffnungen auf eine bessere Zukunft und Existenzängste, die die Russinnen und Russen nun plagen.

Katharina weilt aktuell in einem Sprachaufenthalt in Russland – genauer gesagt in Sibirien in der Stadt Irkutsk. Rund 4'205 Kilometer Luftlinie liegen zwischen ihrem aktuellen Aufenthaltsort und Moskau. Somit ist sie zwar beinahe doppelt so weit von der russischen Hauptstadt entfernt als ihre Familie in der Schweiz.

Dennoch erlebt sie hautnah mit, was der Krieg mit dem Land und seinen Menschen macht und kämpft aktuell auch selbst mit Unsicherheiten. Während eines Telefongesprächs erzählt sie, wie sie die Situation erlebt und was ihr und den Menschen vor Ort am meisten Sorgen bereitet.

Keine sozialen Medien und kaum Zugriff auf neutrale Nachrichten

Es rauscht im Hintergrund als Katharina um punkt 9 Uhr Schweizerzeit das Telefon abnimmt. Sie ist soeben von ihrem Unterricht nach Hause gekommen, seit drei Wochen besucht sie eine örtliche Sprachschule um die Russische Sprache zu lernen. Bei ihr in Sibirien ist es 16 Uhr. Das Gespräch läuft über «Whatsapp».

In Sibirien erfährt Katharina hautnah, was der Krieg mit den Einheimischen macht. zvg

Die Verbindung stockt zwar immer mal wieder und zwischendurch werden die Worte der jungen Frau verschluckt, doch ansonsten funktioniert dieser Nachrichtendienst einwandfrei – im Gegensatz zu anderen Anbietern. Die 29-Jährige erzählt:

«Auf meine Accounts auf Facebook und Instagram kann ich nicht mehr zugreifen, diese sozialen Medien wurden für Menschen in Russland gesperrt»

Es werde auch zunehmend schwieriger, ausgewogene Nachrichten zum aktuellen Geschehen zu erhalten.

«Viele Websites von Google sind gesperrt. Aktuell kann ich noch Berichte von ‹SRF› lesen, doch wenn ich zum Beispiel einen Beitrag von der ‹20 Minuten› öffne, erscheint etwa in der Hälfte des Textes eine Blockierung mit dem Kommentar, dass diese Passage für dieses Land gesperrt ist», erzählt sie. Was im örtlichen Fernsehen ausgestrahlt wird, könne sie nicht beurteilen. «Dafür ist mein Russisch noch zu schlecht.»

Keine Hoffnung mehr auf ein Leben ohne Armut

Katharina betont, dass ihre Aussagen bloss ihre persönliche Sicht darstellen und keineswegs auf ganz Russland bezogen werden kann. Doch steht sie in gutem Kontakt zu Menschen vor Ort wie zum Beispiel ihrer Gastfamilie und ihrer Lehrerin. Von ihnen weiss sie unter anderem, dass sie sich darum bemühen, Nachrichtenquellen zu erreichen, die ohne Einfluss politischer Propaganda berichten.

«Vor allem die jüngere Generation, mit der ich hier hauptsächlich in Kontakt stehe, hat gelernt, Medien zu hinterfragen. Die älteren Leute, die noch die Sowjetzeiten erlebt haben, glauben eher ungefragt, was im Staatsfernsehen geteilt wird», erzählt sie. Eine öffentliche Kritik an der Regierung wage aber kaum jemand, zu gross sei die Angst, den Job zu verlieren.

Doch in einem seien sich bisher alle einig, mit denen sie über die aktuelle Krise gesprochen habe: «Sie können es nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Dass nun wirklich wieder ein Krieg ausgebrochen ist», sagt sie. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ohne Armut sei zerstört. «In seinen ersten beiden Amtsperioden habe Putin vieles verbessert, sagen die Einheimischen. Vor allem, was die Wirtschaft betrifft. Die Bevölkerung dachte, es gehe nun bergauf», so Katharina.

Russisches Volk kämpft mit Rassismus und Ausgrenzung

Dennoch sei die Bevölkerung sehr arm: «Es gibt noch immer Dörfer ohne fliessendes Wasser, ohne Strom und mit Plumpsklos. Die eingeschneiten Strassen werden nicht regelmässig geräumt und die Krankenautos erinnern an die DDR-Zeit», zählt sie einige Eindrücke auf. Dass sich das bessern wird, daran glauben die Einheimischen nicht mehr, im Gegenteil:

«Sie haben Angst, ihr Geld zu verlieren und davor, wie sie nun nach aussen wirken.»

Viele, vor allem junge Russinnen und Russen, in Katharinas Umfeld hätten Angst, wie sich die militärische Krise auf das Image des Volkes auswirkt. «Sie machen sich wirklich sorgen darum, was die Europäerinnen und Europäer nun von ihnen denken», erzählt Katharina.

Dass im Ausland lebende Russinnen und Russen nun mit Rassismus konfrontiert oder von Sport- sowie Kulturveranstaltungen ausgegrenzt werden, befeure diese Sorgen. «Dabei kann das Volk ja nichts für seine Regierung. Hier kann niemand verstehen, wieso dieser Krieg geführt wird, sie wollen alle nur in Frieden leben.»