Freiamt Noch keine Weihnachtsgeschenke? Das sind die besten Last-Minute-Tipps aus der Region Was soll's denn sein? Ein Rennen im Mario-Kart im Supermarkt oder eine Fahrt mit dem Nostalgiezug, ein Gin aus Hägglingen oder ein Geschenkkorb der Oberfreiämter Buurechuchi? Wer ein Geschenk sucht, der muss sich nicht sputen. In der Region gibt es einige Angebote, die auch noch wenige Tage vor Weihnachten erhältlich sind.

Autor Marcel Huwyler (links) veröffentlicht sein Weihnachtsbuch: Heilige Streiche – Weihnachten in Müntschisberg. Die Zufikerin Nicola Casanova stellt seit einigen Jahren Seife selber her und verkauft sie via Webshop. Und im Bolleri Supermarkt auf dem Mutschellen kann man bis Ende Januar im Innern Mario Kart spielen. AZ

Es gibt sie, die Menschen, die auf den letzten Drücker die Geschenke für ihre Liebsten kaufen. Wer sich zu dieser Spezies zählt, dem rennt langsam aber sicher die Zeit davon. Aber keine Bange: Wer in der Region einkauft, der kommt nicht zu spät. Die AZ Freiamt hat sich auf die Suche gemacht nach Geschenktipps aus der Region und eine bunte Liste an originellen und überraschenden Ideen zusammengetragen.

Der Wohler Realschullehrer Dennis Andermatt hat pünktlich zu Weihnachten sein erstes Buch mit Gruselgeschichten aus dem Freiamt veröffentlicht. Dem Buch ist ein Angstbarometer beigefügt, das den Eltern als Orientierungshilfe dient beim Vorlesen. Erhältlich sind die 13 Gruselgeschichten unter anderem im Manor in Wohlen und in vielen kleineren Läden in Wohlen und Umgebung.

Bäckermeister Marcel Paa aus Sins veröffentlicht seine 100 besten Brote in seinem neuesten Backbuch. Gülpinar Günes (16.12.2021)

Backbegeisterte kennen Marcel Paa aus Sins ganz bestimmt. Der gelernte Bäckermeister hat nicht nur einen eigenen Youtube-Kanal, er veröffentlicht seine Rezepte aber auch in Buchform. In seinem neuen Backbuch unter dem Titel «Die 100 besten Brote» hat er seine Lieblingsrezepte zusammengefasst.

Der Merenschwander Krimiautor Marcel Huwyler präsentiert unter dem Titel «Heilige Streiche – Weihnachten in Müntschisberg» ein charmantes Weihnachtsbuch mit einer Prise Humor und Schalk. Wer gerne Krimi liest, dem kann man «Die dunklen Wasser der Limmat» von Saskia Gauthier aus Oberlunkhofen unter den Tannenbaum legen. In ihrem Début verpackt die Gerichtsmedizinerin ihr Wissen aus dem Obduktionssaal in einen packenden Krimi.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen viele Familien für kleinere Ausflüge. Weit weg muss man nicht, um Spannendes, Unterhaltsames oder Lustiges zu erleben. Die kleinen und grossen Abenteuer warten vor der Haustüre. Wer während der Festtage keine Zeit dazu hat, kann für die Erlebnisse auch einen Gutschein verschenken.

Etwas ganz Spezielles sind die Mario-Kart-Rennen zwischen den Regalen im Supermarkt Bolleri auf dem Mutschellen. Bis Ende Januar werden jeweils sonntags Rennen im Supermarkt ausgetragen. Go-Kart fahren kann man selbstverständlich auch an der frischen Luft auf der Waltenschwiler Kart-Bahn, die während der Feiertage geöffnet hat und die auch Gutscheine verkauft.

Immer sonntags kann man im Bolleri auf dem Mutschellen zwischen den Regalen Mario Kart im realen Leben spielen. zvg

Wer es gemächlicher mag, verschenkt eine Genussfahrt mit dem Nostalgiezug der Bremgarten-Dietikon-Bahn. Während der Fahrt vom Freiamt ins Reusstal wird wahlweise ein Brunch oder ein Fondue serviert. Nach dieser Schlemmerei heisst es Kalorien verbrennen. Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich in der Wohler Jumpfactory. Sie hat während den Festtagen zwischen dem 27. und 30. Dezember geöffnet. Wer dann keine Zeit hat, kann auf der Jumpfactory-Website einen Gutschein ordern.

Austoben und dabei die angefutterten Kalorien vom Festtagsessen loswerden: Das ist bei der Jumpfactory möglich. Sandra Ardizzone (22.11.2020)

Wer gerne Rätsel löst, der ist im Aargau Escape Room in Niederwil an der richtigen Adresse. Hier lässt man sich gemeinsam mit Freunden in einen Raum einschliessen und versucht dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Wer jetzt keine Zeit hat, der kann auch für dieses Erlebnis Gutscheine kaufen.

Essen und Trinken gehören zu Weihnachten. Nebst einem opulenten Menu auf dem Tisch freuen sich die Beschenkten bestimmt auch über Köstlichkeiten, die sie auch später noch geniessen können.

Ein Raclette geniessen und dabei im Nostalgiezug vom Freiamt ins Reusstal fahren: Eine Genussfahrt macht es möglich. zvg

Geniesser der währschaften Küche sind bei der Oberfreiämter Buurechuchi in Alikon an der richtigen Adresse. Geschenkkörbe mit getrocknetem Fleisch, Honig, Essig, Müesli und Teigwaren stehen im Angebot. Die Öffnungszeiten des Hofladens sind in den Tagen vor Weihnachten angepasst worden, sodass man auch noch kurzfristig etwas findet. Ausgesuchte Delikatessen aus dem In- und Ausland findet man zudem auch in Muri im «Genuss und Vielfalt» an der Marktstrasse 11.

Natürlichschön heisst der Blumenladen in Beinwil, der ganz besondere Kurse anbietet. Hier kann man unter Anleitung der Profis seinen eigenen Tür- oder Wandschmuck sowie Gestecke für drinnen und draussen anfertigen.

Nicola Casanova stellt seit einigen Jahren Seife selber her und verkauft sie in ihrem Webshop. Chris Iseli (13.12.2021)

Ganz besondere Seifen bietet die Seifenmanufaktur Duschmödeli in Zufikon an. Nicola Casanova verwendet für ihre Duschmödeli wenn immer möglich nur Materialien aus der näheren Region und natürliche Öle.

Wer Hochprozentiges oder Bier schenken will, der muss nicht weit reisen. Hochprozentiges und neuerdings auch Gin bietet die Maygreen Distillery in Hägglingen an. Im Angebot stehen Apfelbrände, Chrüüter, Gelbmöstler und vieles mehr.

Die Maygreen Distillery in Hägglingen wurde vergangenes Jahr mit drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille ausgezeichnet. Alex Spichale

In Oberlunkhofen wird in der ehemaligen Postautogarage Bier gebraut. Die beiden Braumeister des Drüüklang Bräu bauen derzeit die Garage zur Bar aus. Verkauft wird der Gerstensaft mit den klingenden Namen wie etwa «Nachtbus», «Gaspedal» oder der «Keilriemen» jeweils am Freitagabend beim Rampenverkauf.

Bier aus Oberlunkhofen: das Drüüklang. Henry Muchenberger

In Villmergen brauen Erusbacher&paul ebenfalls Bier. Hier erhält man nebst Winterbier, Weizen und dem Erusbacher Bräu Urtyp auch das Aargauer Bier. Es wird aus Aargauer Wasser, Malz und Hopfen hergestellt. Erhältlich sind die Biere im Braushop.