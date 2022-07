FREIAMT Diese Freiämter Schulleitungen atmen auf: Alle Klassen haben im Herbst eine Lehrperson Auch im Bildungsbereich ist der Fachkräftemangel bemerkbar. An den Schulen Bremgarten, Muri und Wohlen sind im Hinblick auf das neue Schuljahr aber fast alle Stellen besetzt. In der Heilpädagogik und der Logopädie fehlen jedoch qualifizierte Personen.

Sonnige Zeiten für die Schule Bremgarten: Für das kommende Schuljahr haben sie genügend Lehrerinnen und Lehrer für ihre offenen Stellen gefunden. Laura Koller

Feine Glacen, wilde Wasserschlachten und endlose Tage in der Badi. Während die Kinder ihre langen Sommerferien herbeisehnen, beschäftigen sich die Schulleitungen mit der Organisation des neuen Schuljahres. Dazu gehört auch die Suche nach neuen Lehrkräften. Im Kanton Aargau sind noch 60 Vollzeitstellen offen. Und wie sieht es im Freiamt aus? Die AZ hat nachgefragt.

Guido Wirth, Gesamtleiter der Schule Bremgarten, schreibt: «Für alle Klassen sind qualifizierte Lehrpersonen angestellt worden. Im Bereich Schulische Heilpädagogik sind noch Pensen zu besetzen. Wie in früheren Jahren besteht ein Mangel an ausgebildeten Fachpersonen.»

An der Schule Bremgarten unterrichten rund 130 Lehrerinnen und Lehrer. In diesem Jahr haben nicht mehr als üblich ihre Stelle gewechselt. «Wir haben jedes Jahr eine Fluktuation von 10 Prozent der Belegschaft, das ist bei uns normal», berichtet Wirth. Die Schule Bremgarten hat über die üblichen Kanäle nach neuen Lehrpersonen gesucht. Also mit Ausschreibungen auf kantonalen und kantonsübergreifenden Stellen-Plattformen und bei den Pädagogischen Hochschulen.

Die Schule Muri startete einen erfolgreichen Aufruf für neue Lehrpersonen

Die Schule Muri konnte ihre 23 offenen Stellen für den Start des Schuljahres Anfang August ebenfalls neu besetzen. Schulsekretärin Claudia Steinmann sagt dazu: «Wir konnten früh mit der Suche nach neuen Lehrerinnen und Lehrern beginnen, weil vier Personen pensioniert werden und die abtretenden Lehrkräfte ihre Kündigungen früh eingereicht haben.»

Für die Abdeckung aller offenen Stellen gab die Schule Muri grossen Einsatz. Sie haben bei den Eltern der Schulkinder einen Aufruf gestartet und sind die Suche proaktiv angegangen. Das hat Früchte getragen: Der Nachbar einer Familie und ein Elternteil von einem Schulkind sind so auf die offenen Stellen aufmerksam geworden und werden nun im August die Arbeit dort aufnehmen. Steinmann fasst zusammen:

«Es gehört etwas Glück und Vitamin B einer erfolgreichen Suche nach neuen Lehrpersonen.»

Auch die Schule Wohlen ist gut aufgestellt für das neue Schuljahr. Alle offenen Stellen, bis auf wenige Einzellektionen und Stellvertretungen, wurden besetzt. Wohlen hatte 1250 Stellenprozente zu besetzten, insgesamt wurden so rund 20 Personen eingestellt.

Franziska Walti, Schulleiterin der Oberstufe Junkholz und Co-Präsidentin der Schulleitungskonferenz, schreibt: «Es kommt uns zugute, dass wir auf das neue Schuljahr sehr wenig Fluktuation haben. Bei der Besetzung von offenen Stellen setzen wir auf das Argument einer qualitativ gut aufgestellten Schule.»

Auch Studierenende und Quereinsteigende unterrichten in Wohlen

Ausserdem ist Wohlen eine Partnerschule der Pädagogischen Hochschulen. Das heisst, dass hier bereits Lehrpersonen arbeiten und Praktika machen, die noch in Ausbildung sind. «Studentinnen und Studenten, die bei uns einen guten Eindruck machen, haben gute Chancen, hier eine Teilzeitanstellung zu finden und sind oft auch sehr interessiert daran, bei uns bleiben zu können», schreibt Walti.

Ein Teil der 450-köpfigen Lehrerschaft in Wohlen sind sogenannte Quereinsteigende, die noch kein Lehrdiplom haben. Walti schreibt dazu: «Dies kann dann vorkommen, wenn Stellen innert kurzer Frist und unerwartet neu zu besetzen sind oder wenn auf eine ausgeschriebene Stelle gar keine Bewerbung von ausgebildeten Lehrpersonen eintrifft.» Dann wägt die Schulleitung ab, ob es besser ist, zwei Klassen zusammenzulegen oder jemanden mit Berufserfahrung aus einer anderen Branche einzustellen. Diese Leute werden an der Schule Wohlen mit der nötigen fachlichen und didaktischen Hilfe unterstützt.