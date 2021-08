Freiamt Das sind die Kandidierenden für die Gemeinderatswahlen im Herbst Die offizielle Anmeldefrist für den ersten Wahlgang der Gemeinderatswahlen vom 26. September ist am Freitagmittag abgelaufen. Die AZ präsentiert einen Überblick über die bereits definitiv bekannten Kandidaturen in den 41 Freiämter Gemeinden.

Wer wird gewählt? Auch im Freiamt werden am 26. September in allen Gemeinden die Gesamterneuerungswahlen für die Gemeinderäte durchgeführt. Keystone

Bremgarten (Stadtrat)

Doris Stöckli-Melliger, parteilos, bisher

Raymond Tellenbach, FDP, bisher

Daniel Sommerhalder, SP, bisher

Theophil Rau, Die Mitte, bisher

Claudia Bamert Stierli, Läbigs Bremgarte, bisher

Claudio Müller, SVP, neu

Sandro Schmid, GLP, neu

Im Reussstädtchen möchten alle Bisherigen im Amt bleiben. Als Sprengkandidaten wollen SVP-Ortspräsident Claudio Müller und GLP-Co-Präsident Sandro Schmid den Wahlkampf aufmischen. Als Stadtammann kandidiert erneut Raymond Tellenbach, als Vizeammann tritt wieder Doris Stöckli an.

Bettwil

Peter Brütsch, bisher

Claudia Gauch, SVP, bisher

Peter Keusch, SVP, bisher

Dominique Hoffmann, parteilos, neu

In der höchstgelegenen Freiämter Gemeinde konnten in der offiziellen Frist noch nicht alle fünf Plätze mit Kandidaten gefüllt werden. Nicht mehr zur Wahl treten Marcel Huber und Astrid Mock an. Als Ammann möchte Keusch im Amt bleiben, als Vizeammann Brütsch.

Niederwil

Cornelia Stutz, Die Mitte, bisher

Daniel Pietsch, SVP, bisher

Norbert Ender, Die Mitte, bisher

Martina Balmer, parteilos, neu

Dominic Bross, parteilos, neu

Peter Schäpper, SVP, neu

In Niederwil kommt es zu einer Kampfwahl. Für die fünf Plätze sind sechs Kandidaturen eingegangen. Neu in die Exekutive möchten Martina Balmer, Dominic Bross und Peter Schäpper. Für die Abtretenden Walter Koch (Gemeindeammann) und Peter Gauch (Vizeammann) wollen Ender als Ammann und Stutz als Vizeammann übernehmen.