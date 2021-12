Freiamt Als Muri noch Bade- und Luftkurort war: Der Freiämter Kalender blickt weit zurück Bereits zum dritten Mal legt der Bote der Urschweiz den Kalender in die Verkaufsregale. Darin erfährt man dieses Jahr, dass Muri einst Bade- und Luftkurort war.

Der Freiämterkalender steht dieses Jahr unter dem Titel «Impulse für das tägliche Leben». zvg

Corona, an diesem Thema kommt selbst der Freiämter Kalender nicht vorbei. Doch er tut dies auf seine eigene Weise. Der Kalender blickt seit 1911 auf das verflossene Jahr zurück und ist zugleich Agenda für das nächste Jahr, erinnert an die Verstorbenen, hält Gartentipps bereit und blättert in den Geschichtsbüchern.

Seit nun mehr als drei Jahren zeichnet der Bote der Urschweiz für die Veröffentlichung des Freiämter Kalenders verantwortlich. Zuvor war es der Wohler Verlag Kasimir Meyer, der für den Kalender verantwortlich zeichnete. Die stetig sinkenden Inserate- und Auflagenzahlen bewogen den Verlag im Jahr 2018 dazu, die Produktion einzustellen.

Der Verlag Bote der Urschweiz übernahm den Titel und gibt ihn nun gemeinsam mit den Jahreskalendern der Kantone Schwyz, Uri und Zug heraus. Für den Freiämter Inhalt zeichnet auch dieses Jahr Kommunikationsberater Thomas Kron, der frühere Redaktionsleiter des «Freiämter» in Muri, verantwortlich.

Als man im Murianer Löwen noch kurte

Kron spricht in der aktuellen Ausgabe mit Daniel Strub, dem CEO des Spitals Muri über die Corona-Auswirkungen auf das Regionalspital und lässt eine Ernährungsberaterin von ihrem veränderten Arbeitsalltag berichten. Wie sehr sich Krisen auf ohnehin schon belastete Menschen auswirken, das verdeutlicht Käthi Strub, Stellenleiterin der Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Muri. Sie gibt in einem ausführlichen Artikel Einblick in ihre Arbeit, die sich durch die Pandemie enorm verändert hat.

Noch vor 150 Jahren begnügte man sich mit einfachen Heilmitteln und schwor auf Luft-und Badekuren. Auch in Muri erholte man sich im Mineral- und Solbad zum Löwen von so manchem Gebrechen. Thomas Kron zeichnet die wechselvolle Geschichte des Hauses nach, das für den guten Ruf des Bade- und Luftkurortes Muri verantwortlich zeichnete.

Im Kalender gibts historisches, aber auch aktuelles aus dem Freiamt

Nebst Geschichten mit Lokalkolorit findet man Reiseberichte und Erinnerungen verschiedener Innerschweizer Autoren. Nicht fehlen darf die Agenda mit monatlichen Gartentipps, alte Ansichten aus dem Freiamt und Rezepte. Aber auch die aktuellen Chilbi-Termine und die Ehrentafel der ältesten SAC-Mitglieder findet man im Freiämter Kalender. Ebenso abgedruckt ist ein aktuelles Foto des Bundesrates, Witze und die Freiämter Chronik vom Juli 2020 bis Juni 2021.

Der Wandertipp führt ins Urner Schächental. Für die Tour sei zwar Ausdauer gefragt, Kinder könnten aber gut mithalten, schreibt der Autor. Er verrät hingegen nicht, wie es gelingt, den Nachwuchs auf der rund sechseinhalb Stunden dauernden und über 1500 Höhenmeter führenden Strecke bei Laune zu halten.