Freiämterin wandert nach Finnland aus: «Ich wünschte mir nur meine Eltern zu Weihnachten»

Das Unglaublichste seien die Nordlichter. «Ich kann es noch immer nicht fassen: Da fährt man einfach ganz normal nach Hause, und auf einmal leuchten sie am Himmel auf», beschreibt Gabriela Strebel. Man hört ihrer Stimme an, wie magisch diese Momente für sie sind. «Jedes Mal halten wir an und schauen ihnen eine Weile zu. Ich glaube, auch für die Finnen sind sie immer wieder ein Spektakel.» Genau heute, am 15. Dezember, feiert die junge Buttwilerin ihren 31. Geburtstag. «‹Syntymäpäivä› heisst Geburtstag auf Finnisch», sagt sie lachend via Videotelefon. Sie muss zugeben: «Viel mehr kann ich noch gar nicht sagen auf Finnisch. Es ist eine unglaublich schwierige Sprache. Aber dafür sprechen die meisten Finnen sehr gut Englisch.»

Am 16. November, also gerade erst vor einem Monat, ist Strebel ins finnische Lappland ausgewandert. Sie hat noch kein Weihnachten im hohen Norden erlebt. Und doch sei die Weihnachtsstimmung dort schon jetzt etwas ganz Spezielles. «Vor allem die kleinen Lichterbögen, die hier hinter nahezu jedem Fenster leuchten, finde ich sehr schön.»

Kein Wunder, dass sie ihr speziell auffallen, denn sie sagt: «Im Moment wird es erst etwa um 10, halb 11 Uhr morgens hell und um 15 Uhr schon wieder dunkel.» Dafür sei die kleine Wohnung, die sie mit ihrem Freund Antti teile, umso gemütlicher. Eine eigene Sauna darf da natürlich nicht fehlen. Und im Sommer entschädigt die Mitternachtssonne für den langen Winter.

Sie wollte nur ausspannen und fand die Liebe

Doch wie kommt eine junge Freiämterin dazu, in den rauen, eisigen Norden auszuwandern? Natürlich der Liebe wegen. Dabei hat alles mit zwei Schicksalsschlägen begonnen. «2018 war für meine Familie und mich ein hartes Jahr», beginnt die ausgebildete Biologielaborantin, die drei Jahre lang in der Rechtsmedizin gearbeitet hat, zu erzählen. «Mein Vater hatte eine Hirnblutung, im selben Jahr hatte meine Grossmutter einen Hirnschlag.

Das war auch für mich sehr schwierig. Da fanden eine gute Freundin und ich, dass wir uns nun einfach schöne Winterferien gönnen sollten.» Also mieteten die beiden Frauen eine Blockhütte mitten im finnischen Nirgendwo, eben in Äkäslompolo. «Wir wollten dort einfach nur sein, lesen, Tee und Wein trinken, saunieren und es uns gut gehen lassen.» Doch dann beschlossen die abenteuerlustigen Schweizerinnen, sich einer geführten Gruppe anzuschliessen, die mit Schneemobilen zum Eisfischen fuhr. «Und der Guide war Antti», erzählt Strebel glücklich.

Die beiden sahen sich von da an fast jeden Abend. «Am Ende der Ferien sagte er mir, er würde mich jeden Tag anrufen. Ich sagte ‹jaja›, denn ich dachte, dass er das sowieso nicht machen würde.» Doch der verliebte Finne tat genau das: Jeden einzelnen Tag rief er sie an. Einen Monat später kam er sie in der Schweiz besuchen, obwohl in der Tourismusbranche gerade Hochsaison war bei seinem Arbeitgeber ‹Destination Lapland› in Äkäslompolo. Im Sommer kam er erneut, diesmal mit dem Auto, und zwar gleich für ein halbes Jahr. Längere Besuche in der Schweiz und in Finnland wechselten sich ab. «Vor einem Jahr überlegten wir uns dann, wie es weitergehen soll. Er konnte sich nicht vorstellen, in der Schweiz zu leben. Ich hingegen konnte mir schon ein Leben in Lappland vorstellen.» Gesagt, getan, jetzt wohnt die Buttwilerin in Finnland.

Langlaufen, Schneeschuhtouren, Schneetöfffahren und Eisfischen

«Was mir hier vor allem auffällt, ist die Natur», sagt Gabriela Strebel. «Ich bin immer gerne in den Schweizer Bergen gewandert. Hier oben gibt es eher Hügel als Berge. Dafür liegen die weiten Wälder direkt vor der Haustür.» Man mache viel mehr draussen. «Ich habe mit Langlauf begonnen, wir gehen auf Schneeschuhwanderungen und fahren natürlich gern Schneetöff», freut sich die junge Frau, deren Vater lange Zeit Motocross gefahren ist, während ihr Bruder und sie am Pistenrand standen und jubelten.

«Im Eisfischen bin ich noch nicht so gut, aber es macht trotzdem Spass», sagt sie lachend. Ihr Hobby, das sie in der Schweiz seit Jahren ausübte, war das Töpfern. «Hier oben habe ich noch keinen Ort dafür gefunden.» Doch man soll ja auch noch Träume haben: «Irgendwann würden wir uns gerne ein Haus kaufen. Da würden wir dann einen Töpferraum mit Scheibe und Brennofen für mich einrichten», erzählt sie mit leuchtenden Augen.

Viele Schweizer Touristen – ideal für eine junge Schweizerin

Mit der Arbeit sei es leider noch etwas schwierig. «Im Winter sind hier sehr viele Touristen, der Ort lebt vollkommen von ihnen. Und rund 60 Prozent der Touristen sind Schweizer. Darum hat Anttis Chef von Anfang an gesagt, ich würde keine Probleme haben, hier eine Stelle zu finden.» Doch wegen Corona bleiben die Touristen momentan aus. «Nun gehe ich einen Tag pro Woche putzen und werde mich in einem Labor in den nahen Kohleminen bewerben. Und sobald die Schulen wieder offen sind, will ich auch einen Finnischkurs besuchen.»

Dass die Touristen ausbleiben, hat allerdings trotz allem auch eine schöne Seite: «Antti hat seit Jahren nie mehr Weihnachten daheim feiern können, weil viele Touristen gerade dann natürlich auf Nordlichtsafari gehen wollen», berichtet Gabriela Strebel. «Dieses Jahr könnte es mit dem Weihnachtsfeiern endlich wieder einmal klappen.»

Hier bringt der Weihnachtsmann die Geschenke

In Finnland bringe der Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten die Geschenke zu Weihnachten. «Er legt sie wie das Christkind unter den Weihnachtsbaum, der auch aussieht wie in der Schweiz. Dann isst man gut, aber es gebe kein spezielles Weihnachtsessen, sagt Antti. Schweinebraten und natürlich Preiselbeergelee hätte es immer gegeben bei ihnen, als er jung war. Aber das sei in jeder Familie anders.»

Dafür gab es bei Strebels eine Weihnachtstradition: «Ich habe immer bei meinen Eltern gefeiert. Wir gingen in die Kirche nach Beinwil und assen anschliessend Fondue chinoise. Das gab es sonst nie, darum freuten wir uns immer sehr darauf. Später, als ich in Boswil wohnte, assen wir erst bei den Eltern und spazierten anschliessend nach Boswil zur Mitternachtsmesse. Das fand ich immer sehr schön.» Doch im Grunde gebe es nur eines, was sie für ein perfektes Weihnachtsfest aus der Schweiz hätte mitbringen wollen: «Ich wünschte mir eigentlich nur meine Eltern zu Weihnachten. Aber das ist im Moment leider nicht möglich.» Sie würden sie jedoch gerne wieder besuchen, sobald die Coronasituation das zulasse, freut sich die Neu-Lappländerin.