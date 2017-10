14 Schweizer-Meister-Titel – so lautet die unglaubliche Bilanz des Kickboxing Klubs Wohlen (KB Wohlen), dem erfolgreichsten Klub des gesamten Wettbewerbs.

An den Schweizer Meisterschaften in Yverdon waren die Freiämter mit 20 teilnehmenden Kämpferinnen und Kämpfern mit Abstand das grösste Team.

In vier Kategorien setzten sie sich gegen die rund 200 Konkurrenten durch: Im Pointfighting holten sich Fabio Colafato, mit erst 14 Jahren der jüngste Schweizer Meister der Wohler, sowie Melissa Farago, Alen Zukic, Stefanie Richner, Cassandra Fasolo, Danylo Mancari und Antonio Lo Prete in verschiedenen Unterkategorien den Schweizer-Meister-Titel. Roy Cipriano gewann sogar zwei Titel. Bei den Junioren werden die Kämpfer nach Grösse, bei den Erwachsenen aber nach Gewicht eingeteilt.

In den Kategorien Leichtkontakt und Kicklight wurden Christine Felber, Alper Arslan und Roy Cipirano Schweizer Meister. Nur im Vollkontakt ist noch kein Wohler Kämpfer Meister geworden. Das liegt daran, dass der Sieger dieser Kategorie nicht direkt nach Punkten bestimmt wird. Die beiden Kämpfer mit den meisten Punkten kämpfen am 28. Oktober gegeneinander. Erst dann wird sich herausstellen, ob Alper Arslan auch seinen dritten Titel ins Freiamt holen wird.

Auf die Plätze, fertig, Meister

Auch letztes Jahr waren die Namen der Kämpfer des Wohler Klubs 14 Mal auf den Ranglisten ganz oben zu finden. Doch wie ist ein solcher Dauererfolg zu erklären? «Wir sind ein extrem turnierorientierter Klub und pushen uns gegenseitig zu Bestleistungen», erklärt Andi Faggiano, Trainer im KB Wohlen.

Dojo-Leiter Rocco Cipriano sei dabei die treibende Kraft. «Wir sind wie eine grosse Familie», ergänzt Faggiano. So kommt es, dass von knapp 30 Kaderplätzen des Nationalteams sieben von Wohlern besetzt sind. Die Kategorie Pointfighting wird mit fünf Wohlern bei neun Plätzen regelrecht von den Freiämter Sportlern dominiert.

Das Kader ist wieder komplett

«Dieses Jahr sind viele unserer Junioren in die Erwachsenen-Kategorien aufgestiegen, was zur Folge hat, dass wir auch an den kommenden Weltmeisterschaften in Ungarn zahlreich vertreten sein werden», ist Faggiano, seit drei Jahren Trainer der Junioren-Nati im Pointfighting, stolz.

Im Kader befindet sich neben sechs frischgebackenen Schweizer Meistern auch ein dieses Jahr noch unbekannter Name: «Cheyenne Rast konnte dieses Jahr wegen ihres Studiums leider nicht an den Schweizer Meisterschaften teilnehmen. Letztes Jahr gewann sie den Titel. In Budapest wird sie glücklicherweise wieder dabei sein», freut sich Faggiano. Bei sieben Wohlern hat er allen Grund zu hoffen, dass die eine oder andere WM-Medaille den Weg bis ins Freiamt schaffen wird.