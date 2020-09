Freiämter Ringer bestätigen Kurs Richtung Final

Nach dem letztjährigen knapp verfehlten Schweizer Mannschaftstitel gibts für die Freiämter Ringer in diesem Jahr nur eines: wieder in den Final vorstossen und Willisau entthronen. Beim ersten Heimkampf der Saison bestätigte das Team von Cheftrainer Marcel Leutert diese Zielsetzung eindrücklich. Die Gastgeber zerzausten die ersatzgeschwächten Kriessener in der Sporthalle Merenschwand mit 26:9.

«Wir wollen immer gewinnen. Aber heute war Freiamt cleverer», erklärte Kriesserns neuer Cheftrainer Mirco Hutter die aus seiner Sicht zu deutliche Niederlage. «Unser Sieg ist nicht zu hoch ausgefallen, aber wir hatten Respekt vor diesem Gegner», erläuterte Marcel Leutert seine Sicht der Dinge.

Drei der ersten vier Ostschweizer zogen vorzeitig geschlagen von der desinfizierten Matte. Leichtgewichter Flurin Meier benötigte etwas Anlaufzeit, dann läutete er den Freiämter Sturm ein. Nach fünfeinhalb Minuten hatte er seinen Gegner 18:2 ausgepunktet. In der obersten Gewichtsklasse reduzierte Freiamts Neuling Christian Zemp die Kampfdauer auf dreieinhalb Minuten, bis der 22 kg schwerere Gegner kapitulierte.

Einer legte sich freiwillig auf den Rücken

Magomed Aischkanow, der Russe in Freiämter Diensten, bearbeitete Damian Dietsche bis 97 kg Freistil über fünf Minuten so intensiv, dass sich dieser zuletzt freiwillig auf den Rücken legte. Der noch nicht 15-jährige Auwer Saya Brunner begeisterte nicht nur Trainer Leutert mit seiner Fähigkeit, sich im Wettkampf zu steigern. So bezwang er den mindestens gleichwertig eingestuften Gegner 14:6. Nino Leutert kassierte zwar in der für ihn zu hohen 65-kg-Klasse eine 3:4-Niederlage, doch vor Jahresfrist hatte er gegen den körperlich klar stärkeren Kaderringer Dominik Laritz hoch verloren.