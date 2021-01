Freiämter Psychiater Frank Marohn warnt: «Es kommt eine psychosoziale Katastrophe auf uns zu»

Es ist tatsächlich so. Die Menschen, die jetzt Hilfe suchen, sind direkte Opfer der Coronakrise. Es sind Menschen, die noch im Frühling letzten Jahres von ihrem Chef in den Himmel gelobt und befördert wurden und jetzt ihren Job verloren haben. Oder Menschen, die sich eine eigene Firma aufgebaut haben, die jetzt vor dem Ruin steht. Natürlich leidet darunter auch die Psyche.

Natürlich gibt es auch Patienten, die einen geliebten Menschen verloren haben und trauern. Man darf nicht vergessen, dass Corona auch die Angehörigen buchstäblich aus dem Leben reisst. Des Weiteren führen die Massnahmen wie Homeoffice vermehrt zu Konflikten innerhalb der Familie, die zu eskalieren drohen. Zudem fallen Menschen, die schon zuvor an psychischen Beeinträchtigungen litten, vermehrt in diese zurück.

Seit Ausbruch der Coronapandemie verzeichnen wir 50 bis 70 Prozent mehr Neuanmeldungen. Das stellt uns vor Herausforderungen, wir kämpfen mit Personalengpässen. Dies war allerdings schon vor der Pandemie der Fall. Trotzdem versuchen wir, wenn immer möglich, innerhalb von zwei bis vier Wochen einen Ersttermin anbieten zu können. Akute Notfälle müssen wir jedoch direkt an die Klinik in Königsfelden verweisen.

Das ist so. Wir sind in einer Situation, die das Leben von uns allen verändert. Man kann sich eigentlich auf nichts mehr freuen, keine Menschen mehr treffen, keine Ferien planen. Das Herdentier Mensch hat sich zu isolieren. Das Damoklesschwert der Coronapandemie schwebt über jedem von uns. Viele dachten, es gehe schneller vorbei. Die ständig wechselnden Regelungen, die «Salamitaktik» der Regierung, das Hin und Her zermürben zusätzlich. Und diese Ungewissheit verhindert auch jegliche Planungssicherheit. Das Tragische daran ist auch, dass kein Ende absehbar ist. Wir wissen schlicht nicht, wie lange wir noch durchbeissen müssen.

Keine Frage: Es sind grässliche Zeiten, in denen wir derzeit leben. Es sind aber auch Zeiten, die positive Veränderungen bringen können. Corona ist im Grunde ein verordneter Kurs zur Achtsamkeit. Er lehrt, sich an den kleinen Dingen zu freuen. Es kann eine Chance sein, das Tempo herunterzufahren und das schnelle, hektische Leben, die Überkonsumation für eine Zeit abzulegen. Langfristig glaube ich, dass wir als Gesellschaft daraus wieder lernen, für die kleinen Dinge dankbar zu sein. Hamsterkäufe im Frühling haben uns beispielsweise gezeigt, dass man nichts für selbstverständlich halten darf.

Ist die Suizidrate im Freiamt im Zuge der Pandemie bereits angestiegen?

Bislang merken wir bei uns am Ambulatorium zum Glück noch nichts davon. Aber es ist leider davon auszugehen, dass, je länger die Pandemie und die Massnahmen dagegen andauern, es zu einer Zunahme kommen wird. Doch diese Entwicklung wird wohl erst zeitverzögert eintreten.

Gehen Sie davon aus, dass sich die Psyche der Freiämter nach Beendigung der Pandemie und des Lockdowns rasch wieder erholt?

Zuerst einmal glaube ich nicht, dass die ganze Normalität so schnell zurückkehren wird, zumindest in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ich bezeichne mich als Coronarealisten, nicht als Coronapaniker. Das Virus zum Verschwinden zu bringen, ist eine Illusion. Viren kommen wieder und sie mutieren. Es wird ein Covid-21, ein Covid-22 geben. Wir müssen lernen, mit der Situation zu leben. Das Verharmlosen der Pandemie nützt meiner Meinung nach nichts, das Katastrophisieren aber ebenso wenig. Die asiatischen Länder sind uns da im Umgang mit Pandemien, man erinnere sich beispielsweise an die Schweine- und die Vogelgrippe, um einiges an Erfahrung voraus.

Wie können wir die Pandemie psychisch gesund überstehen?

Mehr denn je müssen wir uns in diesen Zeiten überlegen, wo wir noch Energie tanken können. Wir müssen uns fragen: Was tut mir gut? Wichtig ist es auch, trotz aller Unsicherheiten, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Ich persönlich habe mir beispielsweise vorgenommen, so bald wie möglich wieder Ferien zu buchen.

Trotz all der düsteren Aussichten wirken Sie optimistisch. Wie kommt das?

Als Psychiater wäre ich im falschen Beruf, wenn ich schwarzmalen würde. Es gehört zu meinem Beruf, Mut und Hoffnung zu verbreiten. Persönlich kann ich Ihnen sagen, ich habe mittlerweile zwei Drittel meines Lebens hinter mir und möchte keinen Tag des letzten Drittels vergeuden. Ich lebe nach dem Motto: «Gib jedem Tag die Chance, ein guter zu sein.»