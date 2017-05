Von der Kanti nach Mailand und Paris

Mittlerweile lebt und arbeitet die 19-Jährige in der Modehauptstadt Paris. "Seit Januar wohne ich dort in einem Appartement", erzählt sie. Davor war sie drei Monate lang in Mailand tätig. "Im Juli habe ich an der Kanti Wettingen meine Matura gemacht und schon zwei Monate später reiste ich alleine nach Italien." Es ist das erste Mal, dass die 181 Zentimeter grosse Nadine von Zuhause weg ist. Aber: "Richtig daheim fühle ich mich hier in Berikon."

Für die Energy Fashion Night ist sie am Samstag erstmals seit sechs Monaten wieder ins Freiamt gekommen. "Ich freue mich, wieder hier zu sein und meine Freunde und Familie zu sehen", erzählt sie. Doch was halten sie von ihrem neuen Job? "Meine Familie steht dem sehr offen gegenüber, sie unterstützen mich dabei wo sie können und kommen wenn möglich auch an Shows, bei denen ich auftrete", erklärt Nadine.