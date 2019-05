Das neue Erscheinungsbild soll die Werte und Leistungsversprechen des Unternehmens noch deutlicher hervorheben, heisst es in einer Mitteilung. Mit Innovationen, Effizienz, Nachhaltigkeit und Services optimiere Robatech die Klebeprozesse ihrer Kunden.

«Green Gluing» – so lautet der neue Slogan des weltweit tätigen Familienunternehmens Robatech, mit Hauptsitz in Muri. Die Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf innovative, nachhaltige Klebstoff-Auftragslösungen von hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Mit Green Gluing schlägt Robatech eine Brücke zwischen industriellem Klebeprozess und ökologischen Grundwerten und unterstreicht damit ihre Verantwortung für den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Starke Positionierung

Der neue Auftritt schaffe Klarheit und Konsistenz. Das moderne, frische Erscheinungsbild rücke das, was Robatech auszeichnet, in den Vordergrund: Verantwortungsvolles Handeln, Zuverlässigkeit und Kompetenz. Mit innovativen Lösungen optimiere Robatech die Klebeprozesse und arbeite dabei sehr eng mit ihren Kunden zusammen. «Egal ob es beim Klebstoffauftrag um die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, hohen Investitionsschutz, niedrigere Betriebskosten oder schnellen und kompetenten Service geht, Robatech setzt auf gute Kundenbeziehungen und langfristige Partnerschaft von beiderseitigem Nutzen», wird ausgeführt. Martin Meier, CEO Robatech Group, betont: «Es ist wichtig und sinnvoll, ökonomisches und ökologisches Denken und Handeln in unsere Leistungen zu integrieren. Mit dem neuen Branding unterstreichen wir, dass wir Verantwortung übernehmen.»

Die Robatech Gruppe mit Hauptsitz in Muri ist weltweit führender Anbieter von Klebstoffauftragssystemen für eine Vielzahl von Branchen. Das Produktangebot des Service- und Technologieführers für grüne Klebstoffauftragslösungen umfasst Heissleim-, Kaltleim- und PUR-Lösungen. Robatech ist in über 70 Ländern vertreten und liefert seit 1975 hochwertige Steuerungen, Auftragsköpfe und Dosiersysteme. (az)