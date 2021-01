Freiämter hat den Einbruch in die eigene Wohnung nur vorgetäuscht – mit Folgen

Ein eingeschlagenes Küchenfenster, eine durchsuchte Wohnung und gestohlenes Bargeld in der Höhe von 35'000 Franken sowie fehlender Schmuck. So traf der 42-jährige Artem (Name geändert) seine Wohnung in einer Freiämter Gemeinde im Juli 2019 an, als er am späteren Abend von einem Verwandtenbesuch in Deutschland zurückkehrte.

Die alarmierte Polizei rückte an und untersuchte den Tatort. Die Beamten und die zusätzlich aufgebotenen Kriminaltechniker stiessen bei der Spurensicherung aber auf einige Ungereimtheiten. Diese deuteten daraufhin, dass der Einbruch nur vorgetäuscht sein könnte. Bei einer Hausdurchsuchung dreieinhalb Monate später entdeckte die Polizei eine goldene Halskette und zwei Ringe, die Artem beim Einbruch ebenfalls als gestohlen gemeldet hatte.

Zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt

Dies alles steht im Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten im vergangenen Mai ausstellte. Sie verurteilte Artem wegen versuchten Betrugs und Irreführung der Rechtspflege zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Dies focht er an, weshalb sich nun das Bezirksgericht Bremgarten mit der Sache befasste.

Kurz vorher liess er den Hausrat versichern

Wieso er zu jenem Zeitpunkt so viel Bargeld daheim gehabt habe, wollte Richterin Corinne Moser von Artem wissen. «Ich hatte einen Autokauf geplant», antwortete er mittels Dolmetscher. Deswegen hatte er sechs Wochen vorher einen Kredit über 35'000 Franken aufgenommen. Sonst habe er keine solch grossen Summen daheim.