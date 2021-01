Freiämter Flöten bereiten auch dem zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden Freude

Nächsten Mittwochabend ab 18 Uhr Schweizer Zeit werden Millionen Menschen weltweit die Amtseinsetzung des neuen US-Präsidenten Joe Biden verfolgen. Einer davon wird 6631 Kilometer Luftlinie von Washington DC entfernt speziell aufpassen – und vor allem gut hinhören. Der Wohler Skip Healy.

Der 62-Jährige stellte nun für den dritten US-Präsidenten in Serie nach Barack Obama und Donald Trump die speziellen Holzquerflöten, genannt Fifes, für die Ehrengarde her. Healy sagt mit einem Strahlen in den Augen: