Magisch wird der Blick auf den dunkelblauen Überlaufpool gezogen, Kerzen und weissblühende Blumen stehen am Rand. Eine harmonische Sitzecke am Ende des Pools lädt zum Verweilen ein, während Steineichen und weissblühender Rhododendron die Terrasse umrahmen. So einen Garten erwartet man an vielen Orten – aber nicht in einer grossen Messehalle. Doch genau dort stand er, eigens aufgebaut für die Gartenausstellung Giardina, die wichtigste Gartenausstellung Europas. Mit ihrem gekonnten Arrangement «Tanz der weissen Blüten» gewann die Murianer Stobag AG zusammen mit der Vivell + Co Schwimmbadtechnik AG, der «Grün hoch zwei AG» und der Rusterholz Baumschulen AG den Giardina-Bronze-Award. Der Preis steht für Qualitätsförderung und Innovationen.

Klare Linien treffen auf Blumen

Die offene, einladende Gestaltung mit modernen Gartenmöbeln überzeugte im Bereich «Sonderschauen Garten ab 200 Quadratmeter». «Die konkreten Skizzen vom Showgarten wurden im Juni 2017 erstellt», berichtet Cyril Weber, Marketing-Manager der Stobag. «Im Anschluss haben wir die entsprechenden Partner gesucht, mit denen wir die Gartengestaltung umsetzen konnten. Ab Januar war unser Team komplett.»

«Moderne trifft Renaissance» sei die Idee zu ihrer Gestaltung gewesen. Ihre Vorbilder seien die klassischen englischen Architekturgärten. «Die immergrünen und hellen Blumen lockern die klaren, statischen Linien der Gartenlandschaft auf», heisst es im Projektbeschrieb. Damit nahm das Team der Stobag die hochqualifizierte Jury für sich ein, deren Preise zu den wichtigsten der Branche gehören. Auf Nachfrage sagt Weber: «In Anbetracht der starken Konkurrenz an der Giardina und der namhaften Mitbewerber sind wir über den Gewinn eines Awards ausserordentlich erfreut.»

Bis am 18. März konnten die Besucher der Giardina «Tanz der weissen Blüten» bewundern. Rund 67 000 Gartenfreunde liessen sich für die eigene Blumen- und Pflanzenwelt inspirieren.