Am Wasserbezug aus dem Pumpwerk Lenzhard II in Niederlenz ist der Regionale Wasserverband Mutschellen (RWVM) brennend interessiert. Das Wasser soll dereinst durch eine Ringleitung das Reusstal hinauf bis nach Bremgarten fliessen und von dort in die Mutschellen-Gemeinden. Beim Projekt mit der Bezeichnung «Wasser 2035» handelt es sich um Pläne der IB Wohlen AG. Die Vision sieht eine Ringleitung von Niederlenz durch das Bünz- und das Reusstal vor. Dieser Ring würde die Versorgungssicherheit mit Wasser bei einem Ausfall einer der beiden Transportleitungen vom jeweils anderen Tal her gewährleisten.

Doch es harzt offenbar bei der Weiterverfolgung des Projekts, wie der Präsident des RWVM, Felix Baur aus Berikon, feststellte: «Die Planung kommt nur schleppend voran. Denn leider scheinen sich aus Kostengründen nicht alle Gemeinden im Reusstal, links der Reuss, an diesem Zusammenschluss beteiligen zu wollen», so Präsident Baur. Wichtig sei der Anschluss von Bremgarten an diese Ringleitung, denn der RWVM müsste das Leitungsnetz der Stadt Bremgarten benützen. «Wir sind mit Bremgarten im Gespräch», führte Präsident Felix Baur gegenüber der AZ aus. (chr)