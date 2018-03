Das ist ein Auftrag der besonderen Art: Wenn im Juni die elektrischen Rennwagen durch die Stadt Zürich rasen, sind die Elemente, die die Zuschauerinnen und Zuschauer schützen, von der Benzi Metallbau AG in Benzenschwil geschweisst. Die Seitenteile der Sicherungselemente sind aus Portugal angeliefert worden, in Benzenschwil werden die Armierungsstäbe angeschweisst, bevor die Stahlgerüste zur Kibag Beton AG in Regensdorf geführt werden, wo sie mit Beton ausgefüllt werden. «Wir verarbeiten damit 63 Tonnen Stahl», erklärt Ernst Bucher, Geschäftsleiter der Benzi Metallbau AG – buchstäblich schwere Arbeit für Bruno Rey, der die Armierungsstäbe zuerst fixiert und dann dem Schweissroboter zuführt, der sie fertig schweisst. «Pro Tag schaffe ich 160 bis 170 Stück», sagt er und klappt die Schweissmaske wieder runter.

Die Zeit drängt, das Rennen mit den Elektro-Boliden findet bereits am 10. Juni mitten in Zürich statt. Die Rundstrecke führt vom Hafen Enge über den General-Guisan-Quai, die Stocker-, Dreikönig-, Gotthard- und Alfred-Escher-Strasse zurück an den See. Die ein Meter hohen Elemente sind, jeweils zwei zusammengesteckt, vier Meter lang und vier Tonnen schwer. «Insgesamt braucht es 1400 solcher Elemente», weiss Bucher, was bedeutet, dass in Benzenschwil 2800 Stück geschweisst werden müssen. Der Zeitdruck ist aber hier kein Thema. «Wir werden bis Ende März fertig sein.» Aber dann müssen die Stahlgerüste noch mit Beton ausgegossen werden, mehr als 30 Stück pro Tag liegen da nicht drin.